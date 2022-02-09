Россия продвигает искаженную версию Минских соглашений, — посольство США

По словам дипломатов, Кремль требует "автономии" подконтрольной РФ территории Донбасса, однако в Минских соглашениях даже не упоминается слово "автономия".

Американские дипломаты, работающие в посольстве США в Украине, заявили, что представители Кремля пытаются продвигать искаженную интерпретацию Минских соглашений. Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

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"Кремль настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса, хотя нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", — отмечается в публикации.

По словам дипломатов, Украина неоднократно предпринимала попытки добросовестно реализовать подписанные в Минске соглашения. В частности, отмечают дипломаты, ежегодно принимался закон об особом статусе.

В свою очередь, Кремль продолжает "нарушать режим прекращения огня, и делает вид, что не является стороной конфликта".

Напомним, что во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения. Французский лидер заявил, что Кремль пытается давить на Украину и стягивает войска к границам, чем создает угрозу новой вооруженной эскалации. Макрона отметил, что цель его визита в Киев — восстановить порядок на европейском континенте.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Минские соглашения нужно пересмотреть, поскольку эти соглашения в их нынешнем формате означают разрушение Украины. Секретарь СНБО заявил, что эти договоренности были подписаны "под дулом российских пушек", а официальные лица из Германии и Франции спокойно наблюдали за процессом.