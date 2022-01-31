Выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины, - Данилов

Секретарь СНБО рассказал журналистам, что эти договоренности подписывались "под дулом российских пушек", а представители Германии и Франции спокойно наблюдали за процессом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул необходимость пересмотра Минских соглашений 2015 года, по которым Украина должна предоставить широкую автономию территории Донбасса, которая оккупирована Россией, а боевикам — амнистию. Об этом чиновник рассказал в своем интервью Associated Press.

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Выполнение минских соглашений означало бы развал страны, считает Данилов. По его мнению, эти договоренности подписывались под дулом российских пушек, а представители Германии и Франции спокойно наблюдали за этим процессом.

"Всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что выполнение Украиной Минских соглашений в их нынешнем варианте приведет к развалу страны. Он советует Западу не давить на Украину в том, что касается соблюдения договоренностей, подписанных в Минске в феврале 2015 года, поскольку это чревато опасной нестабильностью внутри страны.

"Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны, — отметил Данилов. — Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает".

По мнению Данилова, если Украина согласится выполнять навязанные ей условия, Россия, в свою очередь, сможет требовать отмены санкций, наложенных Западом, поскольку эти ограничения напрямую зависят от выполнения соглашений.

Секретарь СНБО считает нужным провести переговоры по новому документу, который был бы выполним на практике и заставил бы Путина отвести войска.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам Данилова, Украина сможет мобилизовать до 2,5 млн человек, если Кремль решится на открытый военный конфликт. Во время интервью с журналистами секретарь СНБО заверил, что примерно у полумиллиона жителей Украины есть боевой опыт, а у миллиона граждан имеются охотничьи лицензии.