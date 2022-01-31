Украина мобилизует до 2,5 млн человек в случае российского вторжения, — Данилов

В ходе общения с журналистами секретарь СНБО заверил, что около полумиллиона украинцев уже получили боевой опыт на Донбассе. Еще миллион граждан имеют охотничьи лицензии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наша страна может в 10 раз нарастить свои вооруженные силы в случае вторжения Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе интервью AP.

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По словам чиновника, в случае вторжения России 250-тысячные вооруженные силы будут в несколько раз усилены.

"Они столкнуться с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем поставить под ружье от 2 до 2,5 миллиона человек", — сказал он.

В то же время Данилов уточнил, что около 420 тысяч украинцев уже имеют боевой опыт из-за войны на Донбассе. А еще около миллиона граждан владеют охотничьими лицензиями.

При этом секретарь СНБО признал, что в стране нельзя допустить паники, поскольку наращивание войск РФ может быть частью "психологического давления" России.

"Мы не можем допустить паники в стране. Нам очень сложно держать под контролем экономическую ситуацию, когда все СМИ твердят, что война завтра начнется. Паника – сестра поражения", — резюмировал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому каналу Channel 4 News рассказывал, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину на защиту страны готовы встать 90% граждан.

Фокус также писал, что согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 20-21 января этого года, в вероятное вторжение России в нашу страну верят 48,1% украинцев. А не верят во вторжение 39,1% опрошенных граждан.