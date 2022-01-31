Україна мобілізує до 2,5 млн осіб у разі російського вторгнення, — Данілов

Під час спілкування з журналістами секретаря РНБО запевнив, що близько пів мільйона українців уже здобули бойовий досвід на Донбасі. Ще мільйон громадян мають мисливські ліцензії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що наша країна може вдесятеро наростити свої збройні сили у разі вторгнення Російської Федерації. Про це він заявив під час інтерв'ю AP.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами чиновника, у разі вторгнення Росії 250-тисячні збройні сили будуть у кілька разів посилені.

"Вони зіткнутися з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо поставити під зброю від 2 до 2,5 мільйона людей", — сказав він.

Водночас, Данілов уточнив, що близько 420 тисяч українців вже мають бойовий досвід через війну на Донбасі. А ще близько мільйона громадян мають мисливські ліцензії.

При цьому секретар РНБО визнав, що у країні не можна допустити паніки, оскільки нарощування військ РФ може бути частиною "психологічного тиску" Росії.

"Ми не можемо допустити паніки в країні. Нам дуже складно контролювати економічну ситуацію, коли всі ЗМІ твердять, що війна завтра почнеться. Паніка – сестра поразки", — резюмував він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю британському каналу Channel 4 News розповідав, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну на захист країни готові стати 90% громадян.

Фокус також писав, що згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведено 20-21 січня цього року, у ймовірне вторгнення Росії в нашу країну вірять 48,1% українців. А не вірять у вторгнення 39,1% опитаних громадян.