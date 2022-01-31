Виконання Мінських угод означає руйнування України, — Данілов

Секретар РНБО розповів журналістам, що ці домовленості підписувалися "під дулом російських гармат", а представники Німеччини та Франції спокійно спостерігали за процесом.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов наголосив на необхідності перегляду Мінських угод 2015 року, за якими Україна має надати широку автономію території Донбасу, яка окупована Росією, а бойовикам — амністію. Про це чиновник розповів у своєму інтерв'ю Associated Press.

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Виконання мінських угод означало б розвал країни, вважає Данілов. На його думку, ці домовленості підписувалися під дулом російських гармат, а представники Німеччини та Франції спокійно спостерігали за цим процесом.

"Усім розумним людям уже було зрозуміло, що реалізувати ці документи неможливо", — заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що виконання Україною Мінських угод у їхньому нинішньому варіанті призведе до розвалу країни. Він радить Заходу не тиснути на Україну в тому, що стосується дотримання домовленостей, підписаних у Мінську в лютому 2015 року, оскільки це загрожує небезпечною нестабільністю всередині країни.

"Якщо вони наполягатимуть на виконанні Мінських угод у їхньому нинішньому вигляді, це буде дуже небезпечно для нашої країни, — зазначив Данілов. — Якщо суспільство не прийме цих угод, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія на це розраховує".

На думку Данілова, якщо Україна погодиться виконувати нав'язані їй умови, Росія, зі свого боку, зможе вимагати скасування санкцій, накладених Заходом, оскільки ці обмеження залежать від виконання угод.

Секретар РНБО вважає за потрібне провести переговори щодо нового документу, який був би здійснений на практиці та змусив би Путіна відвести війська.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками Данілова, Україна зможе мобілізувати до 2,5 млн людей, якщо Кремль вирішиться на відкритий воєнний конфлікт. Під час інтерв'ю із журналістами секретар РНБО запевнив, що приблизно пів мільйона жителів України мають бойовий досвід, а мільйон громадян має мисливські ліцензії.