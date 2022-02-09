Росія просуває перекручену версію Мінських угод, — посольство США

За словами дипломатів, Кремль вимагає "автономії" підконтрольної РФ території Донбасу, однак у Мінських угодах навіть не згадується слово "автономія".

Американські дипломати, які працюють у посольстві США в Україні, заявили, що представники Кремля намагаються просувати спотворену інтерпретацію Мінських угод. Про це повідомляється у Twitter диппредставництва.

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"Кремль наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу, хоча ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія"", — зазначається в публікації.

За словами дипломатів, Україна неодноразово намагалася сумлінно реалізувати підписані в Мінську угоди. Зокрема, зазначають дипломати, щороку ухвалювався закон про особливий статус.

У свою чергу, Кремль продовжує "порушувати режим припинення вогню та робить вигляд, що не є стороною конфлікту".

Нагадаємо, що під час зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України виконувати Мінські угоди. Французький лідер заявив, що Кремль намагається тиснути на Україну та стягує війська до кордонів, чим створює загрозу нової збройної ескалації. Макрон зазначив, що мета його візиту до Києва – відновити лад на європейському континенті.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, Мінські угоди потрібно переглянути, оскільки ці угоди в їхньому нинішньому форматі означають руйнування України. Секретар РНБО заявив, що ці домовленості було підписано "під дулом російських гармат", а офіційні особи з Німеччини та Франції спокійно спостерігали за процесом.