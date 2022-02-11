Скандалы в "Слуге народа". Как партии Зеленского сохранить единство, если ее разрывают скандалы

Почему президентская партия теряет репутацию.

Начало февраля для "Слуги народа" прогремело настоящим репутационным взрывом. Сразу три нардепа сообщили, что готовы выйти из президентской фракции. Так, мажоритарщик от "Слуги народа" нардеп Сергей Кузьминых написал заявление о выходе из фракции после того, как НАБУ сообщило, что разоблачило политика при получении им 558 тыс. грн. взятки. По версии следствия Кузьминых незаконно получил полмиллиона гривен за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Скандалы в "Слуге народа" на этом не закончились.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Взрывной февраль. Кузьминых обвиняют в коррупции, а Трухину предъявляют видео патрульного Петрика

"Это шок. Он такой тихий был, что теперь никто не может поверить, что так случилось", — заявил Фокусу один из нардепов "Слуги народа" на условиях анонимности. О "шоке" сообщил и руководитель фракции Давид Арахамия, отметивший, что Сергей Кузьминых получил у команды президента огромный кредит доверия из-за репутации своего брата Олега, защищавшего Донецкий аэропорт.

Тот факт, что партия власти находится под пристальным вниманием общественности, журналистов, оппозиционеров и других заинтересованных лиц, не должен никого удивлять

Не успели "слуги" оправиться от новости о Кузьминых, как в СМИ появилась очередная история — журналисты "Украинской правды" опубликовали видеокомпромат на руководителя политсилы "Слуга народа" в Полтавской области, нардепа Александра Трухина, попавшего в августе 2021 года в ДТП, возвращаясь из Полтавы в Киев. По словам находившегося на месте ДТП патрульного Сергея Петрика, нардеп Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но отказался сдавать тест на алкоголь. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Информацию с самого начала пытались скрыть. Некоторым медиа предлагали деньги за удаление новости о Трухине.

Всю неделю после аварии Трухин комментариев не давал. 1 сентября он впервые сообщил, что действительно был на месте ДТП, получил черепно-мозговую травму, но ответить на вопрос, был ли за рулем Audi, влетевшей на скорости в автомобиль Ford, а затем в Daewoo, не смог. После этого в течение нескольких месяцев дело пытались замять. Народные депутаты от "Слуги народа" неоднократно отмечали, что не уверены в том, кто был за рулем, а делать выводы на основании появившихся в телеграмм-каналах видеозаписей неправильно. В сентябре ГБР сообщило, что пока не может установить, кто был за рулем во время ДТП с участием Трухина.

Наконец в феврале 2022-го появились прямые доказательства участия нардепа в ДТП и попыток замять дело: журналисты опубликовали записи с нагрудной видеокамеры патрульного, прибывшего на место аварии с участием Трухина 23 августа 2021 года. Из записей понятно, что Александр Трухин после столкновения пытался избежать ответственности, предлагал патрульному "отгрузить" 150 тыс. (вероятно, речь о деньгах) как бонус, обращался к правоохранителям со словами "давай я тихонько в лес уйду" и обещал договориться с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

[ + – ] Договаривались со СМИ. Информацию об участии Трухина в ДТП пытались скрыть с самого начала Фото: УНИАН

В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсиле стыдно за поведение Трухина, и ему не место ни во фракции, ни в партии. Через три дня появилась реакция министра внутренних дел Монастырского. По его словам, Трухин не звонил ему с места ДТП, а если бы и так, то министр бы его "послал". Также Монастырский подчеркнул, что ранее не видел записи с нагрудной камеры патрульного, и поручил Нацполиции провести служебное расследование, чтобы выяснить, "каким образом видео могло быть передано или исчезло".

Между скандалами вокруг Кузьминых и Трухина нардеп Олег Воронько, находящийся в депутатском объединении Дмитрия Разумкова "Умная политика", обвинил Офис президента в давлении на нардепов, голосующих за законопроекты на свое усмотрение, и сообщил, что покидает фракцию "Слуга народа" .

Скандалы в "Слуге народа" и видео с Трухиным — привет для власти?

По мнению собеседников Фокуса в "Слуге народа", компромат на Трухина хранился давно. [По информации СМИ, к нардепу хорошо относились в Офисе президента. Считается, что фактически он, а не нардеп Юрий Аристов, руководил бюджетным комитетом в Верховной Раде, через который согласовывается финасирование президентской программы "Большая стройка", а бывший руководитель ОП Андрей Богдан называл Трухина бухгалтером "Слуги народа" и ОП].

Этот компромат решили опубликовать в самое неудобное время, когда появилось дело нардепа Кузьминых, чтобы максимально повлиять на рейтинг президентской политсилы.

"Очень много расстроенных из-за происходящего. Дело на контроле у "первого". Он сказал — никаких отмазок, жесткая позиция не только у него, но и у [председателя партии Елены] Шуляк", — говорит Фокусу собеседник во фракции. Вместе с тем, в Офисе президента никак не прокомментировали информацию о контроле дела Трухина со стороны президента. Там лишь отметили, что ни Владимир Зеленский, ни руководитель ОП Андрей Ермак не видели записи с ДТП Трухина до того момента, как ее опубликовали СМИ.

Давид Арахамия сообщил, что политсиле стыдно за поведение Трухина и ему не место во фракции

Источник в политических кругах в разговоре с Фокусом полагает, что история с Трухиным может быть своеобразным "приветом" "слугам народа" и лично президенту от людей, близких к бизнесмену Ринату Ахметову, с которым у власти натянутые отношения.

Недавно представители СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора заинтересовались предприятиями группы "Метинвест" в Кривом Роге, принадлежащими нардепу Вадиму Новинскому и бизнесмену Ринату Ахметову. В самой компании отметили, что 1 февраля правоохранители провели обыски, якобы связанные с налоговыми нарушениями, информация о наличии которых не подтверждена. Компания заявила о давлении со стороны правоохранителей. В прессслужбе СБУ отметили, что, по данным следствия, должностные лица компаний в период 2018-2020 годов "совершили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн".

[ + – ] Настоящий шок. Дело Кузьминых шокировало фракцию "Слуга народа" из-за огромного кредита доверия, который имел нардеп. Он написал заявление о выходе из фракции, после того как НАБУ сообщило, что разоблачила политика при получении им взятки Фото: УНИАН

Политический эксперт Олег Постернак отмечает, что доказательств, кроме политического совпадения, у этих событий нет.

"В политической тусовке обсуждают, что доступ к бодикамерам могли иметь люди [бывшего министра внутренних дел Арсена] Авакова, которые ждали, когда можно дать предупредительный выстрел. Аваков часто появляется на телеканале "Украина 24", и ходят слухи, что обсуждается совместный с Ахметовым политический проект с участием Авакова. Но пока это на уровне домыслов", — рассуждает эксперт в разговоре с Фокусом.

Важно

Трухин, Кузьминых и другие. Когда в Украине начнут ловить более крупную рыбу

Однако тот факт, что партия власти находится под пристальным вниманием общественности, журналистов, оппозиционеров и других заинтересованных лиц, не должен никого удивлять, подчеркивает в разговоре с Фокусом Игорь Петренко, политический эксперт Международного центра перспективных исследований.

"Все, что с ними происходит, всегда фиксируются. Многие из "слуг" — люди, в прошлом далекие от политики, поэтому по инерции совершают необдуманные действия. С другой стороны, учитывая вброс компромата, то, что происходит, кому-то выгодно, кто-то его [компромат] собирает, придерживает. Возможно, ведутся торги", — рассуждает Петренко.

Сколько голосов у "Слуги народа" и где искать монокоалицию

Прошлой осенью в интервью Фокусу экс-руководитель партии "Слуга народа", ныне заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко подчеркивал, что беспокоиться о монокоалиции не стоит, пока в парламенте есть 226 нардепов от "Слуги народа". Несмотря на ряд скандалов, после которых некоторых нардепов исключали из фракции, депутатов по-прежнему достаточно для коалиции — по данным на 7 февраля 2022 года, во фракцию "Слуга народа" входит 241 нардеп. Но фактически 226 голосов для успешного голосования среди членов фракции найти сложно.

В ОП заявляют, что ни президент Зеленский, ни руководитель ОП Андрей Ермак не видели записи с ДТП Трухина до того момента, как его опубликовали СМИ

По словам политического эксперта Андрея Золотарева, парламентариев от "Слуги народа", прислушивающихся к мнению президента и Банковой — около 170–180 человек. Другие готовы периодически присоединяться к разным политическим группам, блокировать важные для президентской политсилы законопроекты, ориентироваться на другие влиятельные депутатские группы в парламенте.

"Атака на монокоалицию по всем направлениям будет продолжаться и дальше", — считает Золотарев. Сегодня мы видим, как [экс-спикер ВР Дмитрий] Разумков с [лидером "ЕС" Петром] Порошенко вместе подают инициативу на увольнение Дениса Монастырского [3 февраля нардепы от "Евросолидарности" и экс-спикер ВР предложили парламенту отправить в отставку действующего министра МВД с его бывшим заместителем Александром Гогилашвили, который в прошлом году устроил скандал и нецензурно выражался в разговоре с полицейскими из-за того, что они не узнали его в лицо, а также из-за инцидента с нардепом Александром Трухиным]. Для Зеленского все складывается не очень хорошо. Так называемые держатели украинской политики и дальше будут соблазнять депутатов присоединяться к другим проектам".

[ + – ] Кто за рулем? Народные депутаты от "Слуги народа" неоднократно отмечали, что не уверены в том, был ли Трухин за рулем авто во время ДТП (скриншот видеозаписи с дорожных камер видеонаблюдения)

По словам Олега Постернака, в депутатских рядах началась подготовка к очередным выборам, поскольку не всем нынешним народным избранникам хватит места в будущем партийном списке "Слуги народа". "Некоторые пытаются концентрировать финансовые ресурсы: некоторые на округах, некоторые — на новых проектах. Скорее всего, именно этот фактор играет серьезную роль для будущего большинства. Хотя скандалы также влияют", — рассуждает эксперт.

Важно

Стыд без совести. Почему история с ДТП Трухина стала лакмусом для украинской элиты

Сейчас монокоалиция сильно зависит от депутатских групп "Доверие" и "За будущее", которые голосуют в унисон с президентской силой. Их аппетиты, по словам политологов, будут расти.

Пока формально у "слуг" есть 226 нардепов, им ничего не угрожает. Если из фракции будут выходить депутаты-списочники, на их место придут следующие по списку. Если же будут выходить мажоритарщики, то "слуги" будут приглашать на их место кого-то из депутатских групп, поэтому обойдутся без создания коалиции с другими фракциями. Вопрос только в стоимости подобных услуг.