Трухин, Кузьминых и другие. Когда в Украине начнут ловить более крупную рыбу

Много лет — практически всю свою жизнь — я с большим интересом слушал о борьбе с коррупцией и наблюдал за тем, как она протекает.

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Это была эпическая битва. Можно сказать — битва вечная, если брать протяженность человеческой жизни.

Как битва с плохими дорогами. Как битва за урожай. За идеологическую чистоту. За нравственность. За новую историческую общность. За нацию.

Человек рождался во время битвы, и умирал, так и не дождавшись конца сражения.

В общем, как бывает в случаях, когда война выгодна воюющим сторонам, результат не важен — важен процесс.

Так как во время процесса можно насладиться выгодами бескомпромиссной борьбы и урвать себе кусочек коррупции, урожая, от души попробовать безнравственность, удачно сразиться с кумовством…

О, как много дивных личных вариантов таится на полях безжалостных сражений, которые никто не собирается выигрывать.

Не подумайте плохого — я двумя руками против коррупции. И не имею ничего против того, что коррупционеров ловят и наказывают. Или хотя бы ловят…

Но я достаточно долго живу, много читаю, умею слушать и обобщать, чтобы не питать иллюзий по поводу того, зачем люди идут во власть или пристраиваются к власти.

Или как работают суды. Или как получает возможности и преференции бизнес. Секрет Полишинеля. Даже для тех, кто торгует беляшами на вокзале, я уж не беру тех, кто реально ворочает миллионами.

Ах, они наживаются на стариках! Ах, они наживаются на бюджете! Ах, они наживаются на войне! Ах, ах, ах! Завидую наивности ахающих…

Новый начальник энергетической таможни приезжает на работу на Мерсе стоимостью под 100к баксов. Он не бизнесмен, он — бывший сотрудник главка К нашей честнейшей СБУ. У кого-нибудь есть сомнения по поводу принципов функционирования энергетической таможни? А отдела К в СБУ?

Так почему мы удивляемся миллионным взяткам за ларьки в Киеве?

И, уж простите меня, дело не в Слугах Народа. Слуги Народа лишь продолжают славную традицию бескомпромиссной борьбы за денежные знаки и хлебные места. В рамках принадлежности к честной и истинно народной власти — а когда у нас была другая?

Беспощадная борьба с коррупцией продолжается. Пчелы рассказывают, как они ненавидят мед.

Я не стану обобщать на 100%, бывают исключения и компромиссные варианты, но у людей, идущих во власть на любом уровне, нет задач построения счастья и благополучия тех, кем они управляют. Есть задача построения личного благополучия и личного обогащения.

Еще раз повторю: не у всех, но у большинства.

Желание бороться с коррупцией, возникающая на самом верху пирамиды власти, всегда растворяется при движении вниз. Не потому, что так хочет организатор борьбы. А просто потому, что иначе никак не работает. Люди такие люди, что страх берет.

Коррупция исторически и на настоящий момент — это, к сожалению, смазка государственного механизма. Можем возмущаться, можем не возмущаться, от этого факты не меняются.

С удовольствием наблюдаю спортивную рыбалку на мелочь из правящей партии. Ну, хоть что-то…Поймали, взвесили, поцеловали, отпустили…

Эпическая битва продолжается. Хорошо, когда за деревьями не рассмотреть лес.

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