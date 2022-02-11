Скандали у "Слузі народу". Як партії Зеленського зберегти єдність, якщо її розривають скандали

Як президентській партії зберегти єдність, коли її розривають скандали.

Початок лютого для "Слуги народу" прогримів справжнім репутаційним вибухом. Одразу троє нардепів повідомили, що готові вийти із президентської фракції. Так, мажоритарник від СН, нардеп Сергій Кузьміних, написав заяву про вихід із фракції, після того як НАБУ повідомило, що викрило політика під час одержання ним 558 тис. грн хабаря. За версією слідства, Кузьміних незаконно отримав півмільйона гривень за сприяння у підписанні контра­ктів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області. Скандали в СН на цьому не закінчилися.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вибуховий лютий. Кузьміних звинувачують у корупції, а Трухіну пред'являють відео патрульного Петрика

"Це шок. Він такий тихий був, що тепер ніхто не може повірити, що так сталося", — заявив Фокусу один із нардепів "Слуги народу" на умовах анонімності. Про "шок" повідомив і керівник фракції Давид Арахамія, який зазначив, що Сергій Кузьміних мав від команди президента величезний кредит довіри через репутацію свого брата Олега, який захищав Донецький аерпорт.

Той факт, що партія влади перебуває під пильною увагою громадськості, журналістів, опозиціонерів та інших зацікавлених осіб, не має нікого дивувати

Не встигли "слуги" отямитися від новини про Кузьміних, як у ЗМІ з’явилася чергова історія — журналісти "Української правди" опублікували відеокомпромат на керівника політсили СН на Полтавщині, нардепа Олександра Трухіна, який у серпні 2021 року потрапив у ДТП, коли повертався з Полтави до Києва. За словами патрульного Сергія Петрика, який був на місці ДТП, нардеп Трухін мав ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився здавати тест на алкоголь. В аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Інформацію від початку намагалися приховати. Деяким медіа пропонували гроші за видалення новини про Трухіна.

Увесь тиждень після аварії Трухін коментарів не давав. 1 вересня він уперше повідомив, що дійсно був на місці ДТП, отримав черепно-мозкову травму, але відповісти на запитання, чи був за кермом Audi, яка влетіла на швидкості в автомобіль Ford, а потім — в Daewoo, не зміг. Потому протягом кількох місяців справу намагалися зам’яти. Народні депутати від СН неодноразово зазначали, що не впевнені в тому, хто був за кермом, а робити висновки на підставі відеозаписів, які з’явилися в телеграм-каналах, неправильно. У вересні ДБР повідомило, що поки не може встановити, хто був за кермом під час ДТП за участю Трухіна.

Нарешті в лютому 2022-го з’явилися прямі докази участі нардепа в ДТП та спроби зам’яти справу: журналісти опублікували записи з нагрудної відеокамери патрульного, який прибув на місце аварії за участю Трухіна 23 серпня 2021 року. Із записів зрозуміло, що Олександр Трухін після зіткнення намагався уникнути відповідальності, пропонував патрульному "відвантажити" 150 тис. (ймовірно, йдеться про гроші) як бонус, звертався до правоохоронців зі словами "давай я тихенько в ліс піду" та обіцяв домовитися з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

[ + – ] Домовлялися зі ЗМІ. Інформацію про участь Трухіна в ДТП намагалися приховати з самого початку Фото: УНІАН

Того ж дня голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що політсилі соромно за поведінку Трухіна й йому не місце ані у фракції, ані в партії. За три дні потому з’явилася реакція міністра внутрішніх справ Монастирського. За його словами, Трухін не телефонував йому з місця ДТП, а якби й так, то міністр його би послав. Також Монастирський підкреслив, що раніше не бачив запису з нагрудної камери патрульного, й доручив Нацполіції провести службове розслідування, щоб з’ясувати, "яким чином відео могло бути передане або зникло".

Між скандалами навколо Кузьміних та Трухіна нардеп Олег Воронько, який перебуває в депутатському об’єднанні Дмитра Разумкова "Розумна політика", звинуватив Офіс президента в тиску на нардепів, які голосують за законопроєкти на власний розсуд, та повідомив, що покидає фракцію "Слуга народу".

Скандали у "Слузі народу" та відео з Трухіним — привіт для влади?

На думку співрозмовників Фокусу у СН, компромат на Трухіна [за інформацією ЗМІ, до нардепа добре ставилися в Офісі президента, вважається, що фактично він, а не нардеп Юрій Арістов, керував бюджетним комітетом у Верховній Раді, через який погоджується фінансування президентської програми "Велике будівництво", а колишній керівник ОП Андрій Богдан називав Трухіна бухгалтером "Слуги народу" та ОП].

Цей компромат вирішили опублікувати у найнезручніший час, коли з'явилася справа нардепа Кузьміних, щоб максимально вплинути на рейтинг президентської політсили.

"Дуже багато засмучених через те, що відбувається. Справа на контролі у "першого". Він сказав, ніяких відмазок, жорстка позиція не тільки в нього, а й у [голови партії Олени] Шуляк", — говорить Фокусу співрозмовник у фракції. Разом із тим в Офісі президента ніяк не прокоментували інформацію щодо контролю справи Трухіна з боку президента, там лише зазначили, що ані Володимир Зеленський, ані керівник ОП Андрій Єрмак не бачили запису з ДТП Трухіна до того моменту, як його опублікували ЗМІ.

Давид Арахамія повідомив, що політсилі соромно за поведінку Трухіна й йому не місце у фракції

Джерело в політичних колах у розмові з Фокусом розмірковує, що історія з Трухіним може бути своєрідним "вітанням" "слугам народу" й особисто президенту від людей, близьких до бізнесмена Ріната Ахметова, із яким у влади натягнуті стосунки.

Нещодавно представники СБУ, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генпрокурора зацікавилися підприємствами групи "Мет­інвест" у Кривому Розі, які належать нардепу Вадиму Новинському та бізнесменові Рінату Ахметову. У самій компанії зазначили, що 1 лютого правоохоронці провели обшуки, пов’язані нібито з податковими порушеннями, інформація про наявність яких не підтверджена. Компанія заявила про тиск з боку правоохоронців. У пресслужбі СБУ зазначили, що, за даними слідства, посадові особи компаній у період 2018–2020 років "здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн".

[ + – ] Справжній шок. Справа Кузьміних шокувала фракцію СН через величезний кредит довіри, який мав нардеп. Він написав заяву про вихід із фракції, після того як НАБУ повідомило, що викрило політика під час одержання ним хабаря Фото: УНІАН

Політичний експерт Олег Постернак зазначає, що доказів, окрім політичного збігу, у цих подій немає.

"У політичній тусовці обговорюють, що доступ до бодікамер могли мати люди [колишнього міністра внутрішніх справ Арсена] Авакова, які чекали, коли можна надати попереджувальний постріл. Аваков часто з’являється на телеканалі "Україна 24", й ходять чутки, що обговорюється спільний з Ахметовим політичний проєкт за участю Авакова. Але поки що це на рівні домислів", — розмірковує експерт у розмові з Фокусом.

Важливо

Трухін, Кузьміних та інші. Коли в Україні почнуть ловити більшу рибу

Проте той факт, що партія влади перебуває під пильною увагою громадськості, журналістів, опозиціонерів та інших зацікавлених осіб, не має нікого дивувати, підкреслює в розмові з Фокусом Ігор Петренко, політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень.

"Все, що з ними відбувається, завжди фіксується. Багато хто зі "слуг" — люди, у минулому далекі від політики, тому за інерцією роблять необдумані дії. З другого боку, враховуючи вкидання компроматів, те, що відбувається, комусь вигідно, хтось його [компромат] збирає, притримує. Можливо, ведуться торги", — розмірковує Петренко.

Скільки голосів у "Слуги народу" та де шукати монокоаліцію

Минулої осені в інтерв’ю Фокусу екскерівник партії СН, нині заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підкреслював, що турбуватися про монокоаліцію не варто, поки в парламенті є 226 нардепів від "Слуги народу". Попри низку скандалів, після яких деяких нардепів виключали з фракції, депутатів, як і раніше, достатньо для коаліції — за даними на 7 лютого 2022 року, до фракції СН входить 241 нардеп. Але фактично 226 голосів для успішного голосування серед членів фракції знайти складно.

В ОП заяв­ля­ють, що ані президент Зеленсь­кий, ані керівник ОП Андрій Єрмак не бачили запису з ДТП Трухіна до того моменту, як його опублікували ЗМІ

За словами політичного експерта Андрія Золотарьова, парламентаріїв від СН, які прислухаються до думки президента та Банкової, близько 170–180 осіб. Інші готові періодично приєднуватися до різних політичних груп, блокувати важливі для президентської політсили законопроєкти, орієнтуватися на інші впливові депутатські групи в парламенті.

"Атака на монокоаліцію по всіх напрямках триватиме й надалі", — вважає Золотарьов. Сьогодні ми бачимо, як [ексспікер ВР Дмитро] Разумков із [лідером "ЄС" Петром] Порошенком разом подають ініціативу на звільнення Дениса Монастирського [3 лютого нардепи від "Євросолідарності" та ексспікер ВР запропонували парламенту відправити у відставку чинного міністра МВС Дениса Монастирського через інцидент із його колишнім заступником Олександром Гогілашвілі, який минулого року вчинив скандал і нецензурно висловлювався в розмові з поліцейськими через те, що вони не впізнали його в обличчя, а також через інцидент із нардепом Олександром Трухіним]. Для Зеленського все складається не дуже добре. Так звані утримувачі української політики й надалі спокушатимуть депутатів приєднуватися до інших проєктів".

[ + – ] Хто за кермом? Народні депутати від СН неодноразово зазначали, що не впевнені в тому, чи був Трухін за кермом авто під час ДТП. (скріншот відеозапису з дорожніх камер відеоспостереження)

За словами Олега Постернака, у депутатських лавах розпочалася підготовка до чергових виборів, оскільки не всім теперішнім народним обранцям вистачить місця в майбутньому партійному списку "Слуги народу". "Дехто намагається концентрувати фінансові ресурси: дехто на округах, дехто — на нових проєктах. Швидше за все, саме цей фактор відіграє серйозну роль для майбутньої більшості. Хоча скандали також впливають", — розмірковує експерт.

Важливо

Сором без совісті. Чому історія з ДТП Трухіна стала лакмусом для української еліти

Зараз монокоаліція сильно залежить від депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє", які голосують в унісон із президентською силою. Їхні апетити, за словами політологів, зростатимуть.

Поки формально "слуги" мають 226 нардепів, їм нічого не загрожує. Якщо з фракції виходитимуть депутати-списочники, на їхнє місце прийдуть наступні за списком. Якщо ж виходитимуть мажоритарники, то "слуги" запрошуватимуть на їхнє місце когось із депутатських груп, тому обійдуться без створення коаліції з іншими фракціями. Питання лише у вартості подібних послуг.