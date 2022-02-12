"Путин — убийца": в Киеве прошел Марш единства за Украину (фото, видео)

Организаторы утверждают, что люди вышли на улицы, чтобы показать свое единство в условиях возможного вторжения РФ.

В субботу, 12 февраля, тысячи украинцев вышли в Киеве на Марш единства за Украину. Об этом пишет издание "Апостроф".

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Как известно, мероприятие стартовало в 14:00 в парке имени Тараса Шевченко, после чего колонна людей направилась в сторону Крещатика и Майдана Независимости. Участники принесли на Марш единства за Украину национальную символику

"Скажем нет Путину", "Украинцы будут сопротивляться", "Путин — массовый убийца", "Здесь водки нет", — такие надписи виднелись на патриотических баннерах, с которыми митингующие прошли по центру Киева.

Помимо этого, на сегодняшнем Марше единства за Украину можно было увидеть множество белорусских бело-красно-белых флагов.

[ + – ] 12 февраля в Киеве прошел масштабный Марш единства за Украину [ + – ] 12 февраля в Киеве прошел масштабный Марш единства за Украинурошел масштабный Марш матриотов [ + – ] л масштабный Марш единства за Украину [ + – ] л масштабный Марш единства за Украину [ + – ] л масштабный Марш единства за Украину

Как сообщает телеканал "Прямий", некоторые участники Марша единства за Украину прошли улицами Киева с портретами своих родных, которые погибли на Донбассе.

[ + – ] 12 февраля в Киеве состоялся масштабный Марш единства за Украину

"В такое непростое для нашего государства время очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!", — заявил в комментарии журналистам один из организаторов акции.

[ + – ] В Киеве закончился масштабный Марш единства за Украину [ + – ] В Киеве закончился масштабный Марш единства за Украину [ + – ] В Киеве закончился масштабный Марш единства за Украину [ + – ] В Киеве закончился масштабный Марш единства за Украину

По данным агентства "Укринформ", в сегодняшнем Марше единства за Украину участвовали, как минимум, 1500 человек. За правопорядком во время массового мероприятия следили усиленные патрули правоохранителей.

[ + – ] В Киеве состоялся масштабный Марш единства за Украину

Ранее Фокус сообщал, что 11 февраля в Харькове возле здания Харьковской облгосадминистрации проходило несколько митингов. На площадь Свободы сторонники бывшего нардепа Евгения Мураева вышли для поддержки телеканала "Наш", в отношении которого СНБО ввел санкции на пять лет. Возле патриотической палатки "Все для перемоги" жители Харькова выступали против президента Владимира Зеленского и требовали, чтобы он принес извинения за слова об оккупации Россией областного центра.

Также 11 февраля в Киеве проходил митинг сторонников пятого президента Петра Порошенко, которому Киевский апелляционный суд отказался изменять меру пресечения. В результате потасовки с правоохранителями на акции протеста пострадал нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондар.