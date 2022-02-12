"Путін — вбивця": у Києві пройшов Марш єдності за Україну (фото, відео)

Організатори стверджують, що люди вийшли на вулиці, щоб показати свою єдність в умовах можливого вторгнення РФ.

У суботу, 12 лютого, тисячі українців вийшли у Києві на Марш єдності за Україну. Про це пише видання "Апостроф".

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Як відомо, захід стартував о 14:00 у парку імені Тараса Шевченка, після чого колона людей попрямувала у бік Хрещатика та Майдану Незалежності. Учасники принесли на Марш єдності за Україну національну символіку

"Скажімо, ні Путіну", "Українці будуть чинити опір", "Путін — масовий вбивця", "Тут горілки немає", — такі написи виднілися на патріотичних банерах, з якими мітингувальники пройшли центром Києва.

Крім цього, на сьогоднішньому Марші єдності за Україну можна було побачити багато білоруських біло-червоно-білих прапорів.

[ + – ] 12 лютого у Києві пройшов масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] 12 лютого в Києві пройшов масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] л масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] л масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] л масштабний Марш єдності за Україну

Як повідомляє телеканал "Прямій", деякі учасники Маршу єдності за Україну пройшли вулицями Києва з портретами своїх рідних, які загинули на Донбасі.

[ + – ] 12 лютого у Києві відбувся масштабний Марш єдності за Україну

"У такий непростий для нашої держави час дуже важливо показати всьому світу, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові об'єднуватись і чинити опір!", — заявив у коментарі журналістам один з організаторів акції.

[ + – ] У Києві закінчився масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] У Києві закінчився масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] У Києві закінчився масштабний Марш єдності за Україну [ + – ] У Києві закінчився масштабний Марш єдності за Україну

За даними агентства "Укрінформ", у сьогоднішньому Марші єдності за Україну брали участь як мінімум 1500 осіб. За правопорядком під час масового заходу стежили посилені патрулі правоохоронців.

[ + – ] У Києві відбувся масштабний Марш єдності за Україну

Раніше Фокус повідомляв, що 11 лютого у Харкові біля будівлі Харківської облдержадміністрації проходило кілька мітингів. На площу Свободи прихильники колишнього нардепа Євгена Мураєва вийшли для підтримки телеканалу "Наш", щодо якого РНБО запровадила санкції на п'ять років. Біля патріотичного намету "Все для перемоги" жителі Харкова виступали проти президента Володимира Зеленського і вимагали, щоб він вибачився за слова про окупацію Росією обласного центру.

Також 11 лютого у Києві проходив мітинг прихильників п'ятого президента Петра Порошенка, якому Київський апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід. Внаслідок сутички з правоохоронцями на акції протесту постраждав нардеп від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.