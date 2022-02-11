Суд над Порошенком: нардеп від ЄС постраждав у сутичці з поліцією перед мітингом (відео)

В очікуванні на розгляд апеляції у "вугільній справі" під будівлею суду зібралися сотні прихильників п'ятого президента.

Сьогодні, 11 лютого, об 11:00 Київський апеляційний суд розгляне скарги сторін захисту та звинувачення на запобіжний захід для п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" та народного депутата Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання. У цей час під будівлею суду триває мітинг прихильників політика. Трансляцію заходу веде YouTube канал Євролідарності.

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Перед акцією народна депутатка від партії Порошенко Софія Федина повідомила у своєму телеграм-каналі, що о 06.55 під судом було багато правоохоронців, які не дозволили облаштувати сцену в місці, де її планували встановити соратники п'ятого президента спочатку.

Колега Федини з фракції Ірина Геращенко поділилася відео, на якому знята сутичка нардепів Володимира В'ятровича та Михайла Бондара, які намагалися пройти під суд, щоб принести сходи для сцени, з поліцейськими. Останній, за словами представників партії, постраждав від рук правоохоронця, на підтвердження цього Федина опублікувала фото ранки на нозі політика.

Щодо акції, то, за даними видання APnews, на неї прийшло вже кілька сотень прихильників Порошенка, а через те, що вони стоять на вузькій ділянці вулиці, складається враження, що їх помітно більше. Телеканал "Прямий", який раніше належав політику, повідомив, що під суд з'їжджаються "активісти з різних куточків України".

Фото: Прямой

Зі сцени, розташованої поза територією суду, спікери критикують владу і закликають виявляти можливих провокаторів, метою яких є дискредитація протесту.

Тим часом біля суду протестувальники перекрили Солом'янську площу, через що в цьому районі столиці утворилися затори. Як повідомляє видання "Сегодня", учасники акції підтримки лідера "Євросолідарності" просять своїх соратників пропускати громадський транспорт, зокрема тролейбуси.

За даними журналістів, правоохоронці, у свою чергу, посилили заходи безпеки під судом, перевіряють особисті речі всіх людей, які заходять на його територію, а тих, хто прямує на засідання, перевіряють ще й біля входу до зали.

Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід з провадження про торгівлю вугіллям з "Л/ДНР" у вигляді особистого зобов'язання. Сторона звинувачення просила суд взяти політика під варту із правом внесення застави в розмірі 1 мільярда гривень. Сторона захисту вважає, що підозра Порошенка не обґрунтована, тому будь-який запобіжний захід є незаконним.

Також Фокус писав, що засідання щодо апеляції мало пройти ще 28 січня, проте тоді його перенесли, оскільки до Київського апеляційного суду не передали матеріали справи з Печерського райсуду.