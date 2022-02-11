Суд над Порошенко: нардеп от ЕС пострадал в стычке с полицией перед митингом (видео)

В ожидании рассмотрения апелляции по "угольному делу" под зданием суда собрались сотни сторонников пятого президента.

Сегодня, 11 февраля, в 11:00 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобы сторон защиты и обвинения на меру пресечения для пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" и народного депутата Петра Порошенко в виде личного обязательства. В это время под зданием суда проходит митинг сторонников политика. Трансляцию мероприятия ведет YouTube канал "Евросолидарности".

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Перед акцией народный депутат от партии Порошенко София Федына сообщила в своем телеграм-канале, что в 06:55 под судом было много правоохранителей, которые не позволили обустроить сцену в месте, где ее планировали установить соратники пятого президента изначально.

Коллега Федыны по фракции Ирина Геращенко поделилась видео, на котором запечатлена стычка нардепов Владимира Вятровича и Михаила Бондара, которые пытались пройти под суд чтобы принести лестницу для сцены, с полицейскими. Последний, по словам представителей партии, пострадал от рук правоохранителя, в подтверждение этого Федына опубликовала фото ссадины на ноге политика.

Что касается акции, то, по данным издания APnews, на нее пришли уже несколько сотен сторонников Порошенко, а из-за того, что они стоят на узком участке улицы, создается впечатление, что их заметно больше. Телеканал "Прямой", ранее принадлежавший политику, сообщил, что под суд съезжаются "активисты с разных уголков Украины".

Фото: Прямой

Со сцены, расположенной вне территории суда, спикеры критикуют власти и призывают выявлять возможных провокаторов, целью которых является дискредитация протеста.

Тем временем возле суда протестующие перекрыли Соломенскую площадь, из-за чего в этом районе столицы образовались пробки. Как сообщает издание "Сегодня", участники акции поддержки лидера "Евросолидарности" просят своих соратников пропускать общественный транспорт, в частности, троллейбусы.

По данным журналистов, правоохранители в свою очередь усилили меры безопасности под судом, проверяют личные вещи всех людей, которые заходят на его территорию, а тех, кто направляется на заседание проверяют еще и у входа в зал.

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения по производству о торговле углем с "Л/ДНР" в виде личного обязательства. Сторона обвинения просила суд взять политика под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен. Сторона защиты считает, что подозрение Порошенко не обоснованно, поэтому любая мера пресечения является незаконной.

Также Фокус писал, что заседание по апелляции должно было пройти еще 28 января, однако тогда его перенесли, поскольку в Киевский апелляционный суд не передали материалы дела из Печерского райсуда.