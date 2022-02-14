"Может уделяться более пристальное внимание". Пограничники — о въезде в Украину для россиян

Каждый день отказ получают десятки иностранцев и все — в рамках закона, рассказал Фокусу спикер ГПСУ.

В понедельник, 14 февраля, украинский журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, что с 10 февраля Украина временно закрыла въезд в страну для всех мужчин-граждан Российской Федерации призывного возраста. По его словам, такое ограничение было введено "неофициально и на неопределенный срок, как минимум — до конца военных маневров Москвы возле украинских границ".

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[ + – ] Пост Бутусова о временном закрытии въезда в Украину всем мужчинам-гражданам РФ призывного возраста

Пресс-секретарь Государственной пограничной службі Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии Фокусу заявил, что въезд на территорию страны граждан других государств регламентируется исключительно национальным законодательством.

"Мы правовое государство. Ежедневно десятки иностранцев получают отказы во въезде в Украину. Из-за разных причин: кто-то превысил срок пребывания в Украине, у кого-то есть запрет на въезд, кто-то не может подтвердить цель поездки, из-за ковидных ограничений. Среди непропущенных иностранцев есть и граждане России и граждане Беларуси. Но иностранцы должны придерживаться законодательства Украины и соответствовать критериям въезда в нашу страну. Если они не соответствуют критериям — они могут получить отказ во въезде при попытке пересечь государственную границу", — говорит Андрей Демченко Фокусу.

Впрочем, комментировать информацию журналиста Бутусова о закрытии въезда для всех граждан РФ пресс-секретарь ГПСУ не стал.

"Не буду говорить "соответствует" или "не соответствует" эта информация действительности. Я не знаю что написал Бутусов. Пусть он объясняет свои слова. Конечно же, некоторым категориям может уделяться более пристальное внимание, учитывая, что РФ является страной-агрессором по отношению к Украине. Но правовые основания — это законодательство Украины. Мы действуем в рамках законодательства", — подчеркивает Демченко.

Отметим, въезд, выезд и пребывание на территории Украины иностранцев регламентируется, в первую очередь, ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Часть 1 статьи 13 этого документа гласит, что въезд в Украину иностранцу не разрешается:

в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка или борьбы с организованной преступностью;

если это необходимо для здравоохранения, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;

если при ходатайстве о въезде в Украину такое лицо подало заведомо ложные сведения или поддельные документы;

если паспортный документ такого лица, виза подделаны, испорчены или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

если такое лицо нарушило в пункте пропуска через государственную границу Украины правила пересечения государственной границы Украины, таможенные правила, санитарные нормы или правила или не выполнило законные требования должностных лиц и органов охраны государственной границы, таможенных и других органов, осуществляющих контроль на государственной границе;

если во время предыдущего пребывания на территории Украины лицо не выполнило решение суда или органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания или имеет другие не исполненные имущественные обязательства перед государством, физическими или юридическими лицами, включая связанные с предыдущим выдворением, в том числе по истечении срока запрета дальнейшего въезда в Украину;

если такое лицо с нарушением установленного законодательством Украины порядка совершило въезд на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения антитеррористической операции или выезд из них или предприняло попытку попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Отметим, с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходит активная фаза совместных с РФ учений "Союзная решимость-2022". В их ходе войска двух стран должны планируют отработать "защиту интересов Союзного государства".

[ + – ] Карта учений РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022"

В Украине также стартовали военные учения "Метель-2022". Они начались 9 февраля и будут проходить в течение всего месяца.