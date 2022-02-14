"Може приділятися більш пильна увага". Прикордонники — про в'їзд в Україну для росіян

Щодня відмову отримують десятки іноземців і все — у межах закону, розповів Фокусу речник ДПСУ.

У понеділок, 14 лютого, український журналіст Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook, що з 10 лютого Україна тимчасово закрила в'їзд у країну для всіх чоловіків-громадян Російської Федерації призовного віку. За його словами, таке обмеження було введено "неофіційно та на невизначений термін, як мінімум, до кінця військових маневрів Москви біля українських кордонів".

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[ + – ] Пост Бутусова про тимчасове закриття в'їзду в Україну всім чоловікам-громадянам РФ призовного віку

Прессекретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі Фокусу заявив, що в’їзд на територію країни громадян інших держав регламентується виключно національним законодавством.

"Ми правова держава. Щодня десятки іноземців отримують відмови у в'їзді в Україну. Через різні причини: хтось перевищив термін перебування в Україні, у когось є заборона на в'їзд, хтось не може підтвердити мету поїздки, через ковідні обмеження. Серед непропущених іноземців є й громадяни Росії та громадяни Білорусі. Але іноземці мають дотримуватися законодавства України та відповідати критеріям в'їзду до нашої країни. Якщо вони не відповідають критеріям, вони можуть отримати відмову у в'їзді при спробі перетнути державний кордон", — каже Андрій Демченко Фокусу.

Утім, коментувати інформацію журналіста Бутусова про закриття в'їзду для всіх громадян РФ прессекретар ДПСУ не став.

"Не говоритиму "відповідає" або "не відповідає" ця інформація дійсності. Я не знаю, що написав Бутусов. Нехай він пояснює свої слова. Звичайно ж, деяким категоріям може приділятися більш пильна увага, враховуючи, що РФ є країною-агресором щодо України. Але правові підстави — це законодавство України. Ми діємо в межах законодавства", — наголошує Демченко.

Зазначимо, в'їзд, виїзд і перебування на території України іноземців регламентується насамперед ЗУ "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства". Частина 1 статті 13 цього документа свідчить, що в'їзд в Україну іноземцю не дозволяється:

на користь забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку або боротьби з організованою злочинністю;

якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

якщо при клопотанні про в'їзд до України така особа подала свідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

якщо паспортний документ такої особи, візу підроблено, зіпсовано, або не відповідають встановленому зразку, або належать іншій особі;

якщо така особа порушила в пункті пропуску через державний кордон України правила перетину державного кордону України, митні правила, санітарні норми або правила або не виконала законних вимог посадових осіб і органів охорони державного кордону, митних та інших органів, які здійснюють контроль на державному кордоні;

якщо під час попереднього перебування на території України особа не виконала рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення або має інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду до України;

якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в'їзд на тимчасово окуповану територію України або в район проведення антитерористичної операції або виїзд із них або спробувала потрапити на ці території поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду.

Зазначимо, з 10 по 20 лютого на території Білорусі проходить активна фаза спільних із РФ навчань "Союзна рішучість-2022". У їхньому ході війська двох країн мають планувати відпрацювати "захист інтересів Союзної держави".

[ + – ] Карта навчань РФ і Білорусі "Союзна рішучість-2022"

В Україні також стартували військові навчання "Заметіль-2022". Вони розпочалися 9 лютого та проходитимуть протягом усього місяця.