"Будет расстрелян спецназом": Монастырский озвучил план на случай попытки захвата власти (видео)

Министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать на фоне информации о нападении России.

Украину на фоне возможного вторжения РФ защищает 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей, а оборона страны с начала войны на Донбассе стала гораздо сильнее и организованней, заявил глава МВД Денис Монастырский в видеообращении, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, несмотря на массу новостей о повторной агрессии Москвы, никто из правоохранителей не паникует и не боится — все просто выполняют свою работу по защите соотечественников.

При этом силы МВД не допустят повторения сценария весны 2014 года, когда сепаратисты пытались захватить власть в городах восточной части Украины.

"Если какой-то "гиркин" (Игорь Гиркин-Стрелков, экс-главарь боевиков) попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний", — заявил Монастырский.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне слухов о вторжении России. Он заверил, что украинские защитники готовы к любому сценарию, поэтому народ не должен паниковать.

Как известно, в СМИ появились сообщении о возможном нападении на Украину 16 февраля, о чем сообщила американская разведка. Такой вывод она сделала на основании информации, что российское руководство готовит своих военных именно к этой дате.