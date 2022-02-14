"Буде розстріляний спецназом": Монастирський озвучив план на випадок спроби захоплення влади (відео)

Міністр закликав українців зберігати спокій і не панікувати на тлі інформації про напад Росії.

Україну на тлі можливого вторгнення РФ захищає 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників, а оборона країни з початку війни на Донбасі стала набагато сильнішою й організованішою, заявив глава МВС Денис Монастирський у відеозверненні, передає пресслужба відомства.

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За його словами, незважаючи на масу новин про повторну агресію Москви, ніхто з правоохоронців не панікує та не боїться — всі просто виконують свою роботу із захисту співвітчизників.

При цьому сили МВС не допустять повторення сценарію навесні 2014 року, коли сепаратисти намагалися захопити владу в містах східної частини України.

"Якщо якийсь "гіркін" (Ігор Гіркін-Стрєлков, ексголова бойовиків) спробує захопити адмінбудиівлі, його буде розстріляно нашим спецназом без попереджень і будь-яких вагань", — заявив Монастирський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі чуток про вторгнення Росії. Він запевнив, що українські захисники готові до будь-якого сценарію, тож народ не має панікувати.

Як відомо, у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливий напад на Україну 16 лютого, про що повідомила американська розвідка. Такий висновок вона зробила на підставі інформації, що російське керівництво готує своїх військових саме до цієї дати.