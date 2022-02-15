Коломойский подтвердил, что в Буковеле жил в одном отеле с Зеленским

Бизнесмен говорит, что поселился в одном и том же отеле с президентом, поскольку Radisson Blu Resort Bukovel — единственная достойная там гостиница.

Бизнесмен Игорь Коломойский таки проживал в Буковеле в одном и том же отеле, где остановился президент Владимир Зеленский. Но он не виделся с главой государства, пишет УП.

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Последняя встреча Зеленского с Коломойским прошла в конце 2020 года, уверяет последний.

"Насколько мне известно, заселился он 3 января. Потому что 4-го я уже уехал, а 3-го вечером я узнал, что заселился президент. Второе – я был на 4 этаже. И, как мне известно, он был в другом совершенно крыле. Мы, естественно, с ним не встречались и не виделись. После инаугурации я его видел, по-моему, в конце 2020 года", — сказал бизнесмен.

"Зрады" в проживании в одном отеле с президентом Коломойский не видит и называет место остановки "единственным нормальным отелем" в Буковеле.

"Почему это (что в отеле проживал Коломойский — ред.) должно Зеленского останавливать? Он разве не имеет права поселиться в гостиницу, в которой я нахожусь?", — возмутился Игорь Валерьевич.

Общения на сегодня с главой государства бизнесмен не имеет, так же, как и каких-ибо отношений.

В январе Владимир Зеленский отдыхал в Буковеле, а поселился в люксовой гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. В качестве гостя в отеле проживал в тот период и Игорь Коломойский с близкими.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что в законе об нет "вообще никаких проблем".