Легализован на Западе, считай ты отбелился, – Коломойский о законе об олигархах

Закон об олигархах позволяет оформить электронную декларацию и таким образом легализировать все активы, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что в законе об нет "вообще никаких проблем". Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", – сообщил он.

Одним из плюсов закона Коломойский назвал подачу электронной декларации в Нацагентство по предотвращению коррупции.

"На Западе когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона… Если есть декларация, в белую, все чисто, это считай, что ты отбелился", – объяснил бизнесмен.

[ + – ] Коломойский есть в реестре олигархов

При этом он признал, что уже значится в реестре олигархов.

"Государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом. Да, я в реестре олигархов. То есть никаких левых приватизаций, никаких там конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных", – заключил Коломойский.

Суть закона об олигархах

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон №5599. Нормы документа позволяют отделить олигархов от участия в политической жизни и влияния на СМИ. Также уменьшится их "деструктивное влияние на экономику".

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в мае єтого года начнет работать реестр олигархов, а закон в полной мере заработает к концу лета 2022 года. Попавшим в реестр олигархов запретят делать взносы в пользу кандидатов на выборах или партий, участвовать в большой приватизации, финансировать политагитацию или митинги.

Зеленский 12 января этого года поручил СНБО расширить ограничения для олигархов и выразил надежду, что взаимодействие с иностранными партнерами позволит контролировать активы лиц с таким статусом.

В Минюсте Украине говорили о трех месяцах, которые есть у олигархов, чтобы добровольно избавиться от активов или должности.

Фокус ранее писал, что Шестой апелляционный административный суд позволил не платить штраф в 4,7 млрд гривен ПАО "Укрнафта", которая входит в группу "Приват" Коломойского.

Зеленский утверждал, что с Коломойским, два года не проводит никаких союзнических разговоров.