"День олигарха". Заправкам Коломойского разрешили не платить 4,7 млрд грн штрафа от АМКУ

Суд не позволил наказывать АЗС за возможный сговор на рынке горючего и использовать материалы НАБУ при рассмотрении производства.

Во вторник, 23 ноября, Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворять апелляцию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на решение Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) по производству о наложении штрафа размером в 4,7 млрд грн на компании, входящих в группу "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская.

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"Мягко говоря, с удивлением узнали об отказе Шестого апелляционного административного суда в удовлетворении апелляционной жалобы Комитета", — заявила руководитель ведомства.

По словам Пищанской, ПАО "Укрнафта", входящая в состав "Привата", пытается избежать штрафа размером в 4,7 млрд грн, наложенного АМКУ за возможное участие в ценовом сговоре на рынке горючего. Так, компания в судах обжаловала право Антимонопольного комитета использовать при рассмотрения производства в суде материалы досудебного расследования, собранные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

В АМКУ считают решения как Шестого апелляционного административного суда, так и ОАСК противоречащими практике Верховного суда, который по аналогичным производства "становился на сторону" Комитета, добавила Пищанская.

"Ждем полного текста решения для анализа мотивов апелляционной инстанции. Подаем кассацию и будем отстаивать нашу правоту в Верховном Суде", — написала глава АМКУ.

[ + – ] Реакция главы АМКУ на решение суда

Отреагировала на решение суда и бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, уволенная президентом Владимиром Зеленским с этой должности 5 июля 2019 года. Она напомнила, что глава государства внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК после того, как этот суд запретил Комитету штрафовать группу компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, на 4,7 млрд грн.

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем ​​олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского, в частности (…) Без помощи правоохранителей вряд ли АМКУ хоть какое-то их нарушение сможет доказать", — написала экс-чиновница.

[ + – ] Реакция Агии Загребельской на решение суда

Суть претензий АМКУ к АЗС Коломойского

30 марта этого года Комитет признал ценообразование на светлые нефтепродукты в компаниях ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта") "антиконкурентным и согласованным".

Антимонопольный комитет установил, что в 1625 украинских автозаправочных станциях действует система безналичных расчетов скретч- и топливными картами проекта АВИАС. Эти АЗС работают под разными брендами и составляют почти 25% всех станций на территории Украины. По мнению АМКУ, проект АВИАС работает с целью согласования цен его участниками.

К этому выводу орган пришел в связи со следующими установленными фактами:

во всей сети продавались бензин и дизельное горючее марки Keropur® ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");

в сети одномоментно устанавливались одинаковые цены независимо от бренда АЗС и региона;

существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днепре. Там осуществлялось детальное планирование и координация действий сети.

было обнаружено большое количество в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и т.п.;

АМКУ выяснил, что физические лица, которые занимают должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто сменяли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта АВИАС;

постоянно менялся состав юридических лиц – участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов компаний и похожих адресов последней регистрации в Харькове.

Помимо этого АМКУ обнаружил, что операторы автозаправочных станций закупали у "Укртатнафты" нефтепродукты по завышенным ценам.

"Учитывая это, Комитет принял за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", — сообщили тогда в Комитете.

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского — около 42% акций.

Напомним, ранее журналисты, основываясь на расследовании Pandora Papers, сообщили, что одна из офшорных компаний Коломойского получила $350 млн, выведенных через компании-прокладки из "Приватбанка".

Также Фокус писал о том, что 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон. Процесс формирования Советом нацбезопасности и обороны реестра украинских олигархов запустится уже в следующем году.