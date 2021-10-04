Одна из офшорных компаний Коломойского получила $350 млн от ПриватБанка, — Pandora Papers

Займы в госбанке через фирму-прокладку также получал Никопольский завод ферросплавов, который контролируется бизнесменом.

Провайдеры офшорных услуг дезинформировали финмониторинги о том, кто является конечным бенефициаром компаний-прокладок, через которые выводили деньги из "ПриватБанка". Об этом пишет "Слидство.Инфо" со ссылкой на документы Pandora Papers.

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Как утверждают журналисты, контролирующие финорганы Кипра и Белиза анализировали деятельность офшорных компаний, связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, еще до национализации "ПриватБанка".

Одной из таких компаний оказалась Jarvis Trading Limited, которая зарегистрирована в Белизе. Деятельность этой фирмы в отмывании средств из "ПриватБанка" детально расписана в отчете детективного агентства Kroll, на который ссылается "Слидство.Инфо".

В документах Pandora Papers сказано, что эта фирма в 2010 году вместе с еще двумя офшорными компаниями получили в "ПриватБанке" займы на $86 млн. В этот же день через целую сеть офшорных фирм деньги были переведены на счет Grammel Holdings Inc.

В 2011 году регулятор Белиза обратился с запросом к юридической компании Cititrust с целью установить конечного бенефициара Jarvis Trading Limited, а в ответ адвокаты прислали имя "Agathoulla Constantinou". Однако во внутренней документации Cititrust за 2018 год указан один из номинальных владельцев группы "Приват" Сергей Мельник.

Документы Pandora Papers показывают, что офшорная компания Jarvis Trading Limited брала кредиты в "ПриватБанке" вплоть до проведения национализации, а всего кредитный портфель фирмы из Белиза составил более $350 млн. Деятельность Jarvis Trading Limited расследуют и украинские силовики: два года назад следователи в уголовном производстве о доведении "ПриватБанка" до неплатежеспособности запросили доступ к счетам фирмы на Кипре.

По данным Pandora Papers, еще одна фирма, деятельностью которой заинтересовались украинские силовики, попадала под финмониторинг на Кипре в 2010 году. Кипрские власти интересовались конечным бенефициаром Ravenscroft Holdings, однако компания-регистратор Trident Trust проигнорировала обращение. "Слидство.Инфо" отмечает, что фирма записана на Олега Гниненко, и в качестве доказательства ссылаются на внутреннюю корреспонденцию юристов.

Человек по имени Олег Гниненко с 2013 года является членом наблюдательного совета Никопольского завода ферросплавов, который контролируется Игорем Коломойским. Предприятие НЗФ, в свою очередь, получало кредиты от "ПриватБанка" через уже известную офшорную компанию Ravenscroft Holdings.

Дело "ПриватБанка" в Pandora Papers — реакция Офиса генпрокурора

На расследование международных журналистов и редакции "Слидство.Инфо" отреагировала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, любая информация, касающаяся "дела ПриватБанка", давно находится в распоряжении НАБУ и изучается силовиками.

Ирина Венедиктова также заявила, что авторы фильма "Офшор 95" пытаются "намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследования дел из орбиты "Приватбанка".

"Решительно заявляю, что манера, в которой преподноситься намек на нашу бездеятельность — чистая спекуляция… Лично я взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств. Аудитория уже не вспомнит все подробности и сложности, с которыми мы сталкивались", — подчеркнула генпрокурор и призвала авторов расследования исправить информацию о том, что ОГПУ проигнорировал журналистский запрос по делу "ПриватБанка", поскольку ни детективы, ни прокуроры не могут разглашать информацию о расследовании выведения денег из госбанка.

[ + – ] Реакция Венедиктовой на расследование по ПриватБанку

[ + – ] Реакция Венедиктовой на расследование по ПриватБанку

Ранее Фокус сообщал, что Pandora Papers опубликовала информацию про офшоры Зеленского. По данным расследователей, офшорные компании Владимира Зеленского и его коллег по "Кварталу 95" могли получить $40 миллионов от фирм, связанных с Игорем Коломойским.

Также Фокус рассказывал, что в Офисе президента отреагировали на расследование про офшоры Зеленского и заверили, что в документах нет никакой компрометирующей информации.

В документах Pandora Papers также говорится про офшорную компанию, связанную с Ринатом Ахметовым, которая в 2014 году взяла кредит на покупку бизнес-джета Falcon 7X.