Ирина Венедиктова получила еще одну должность: детали указа Зеленского

Несмотря на то, что бывший генеральный прокурор фигурирует в уголовных производствах, Ирина Венедиктова теперь будет послом Украины сразу в двух европейских странах.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову послом в Лихтенштейне. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 28 апреля.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", — говорится в указе.

Увольнение Венедиктовой и уголовные дела

Напомним, что 19 июля 2022 года Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Решение об отстранении Венедиктовой поддержали 264 народных депутата, больше всех – "слуги народа" (198).

Также отметим, что 3 августа 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венедиктову назначат послом Украины в Швейцарии. По словам дипломата, бывший генпрокурор страны достаточно компетентна и может эффективно проявить себя на международном треке. Зеленский назначил ее на эту должность 17 ноября 2022 года.

Правда, 23 декабря в НАБУ заявили, что Венедиктова фигурирует в производствах. Расследование ведется по факту возможного вмешательства экс-генпрокурора в дело, в котором фигурирует глава Окружного админсуда Павел Вовк.

Так, руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский сказал, что в 2020 году заместитель Венедиктовой Андрей Любович подписал подозрения нескольким судьям ОАСК и хотел внести соответствующую информацию в Единый реестр досудебных расследований, но заметил, что его флешка заблокирована.