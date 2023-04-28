Ірина Венедіктова отримала ще одну посаду: деталі указу Зеленського

Попри те, що колишній генеральний прокурор фігурує у кримінальних провадженнях, Ірина Венедіктова тепер буде послом України одразу у двох європейських країнах.

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Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора України Ірину Венедіктову послом у Ліхтенштейні. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави 28 квітня.

"Призначити Надзвичайного та Повноважного Посла України у Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним та Повноважним Послом України у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", — йдеться в указі.

Звільнення Венедіктової та кримінальні справи

Нагадаємо, що 19 липня 2022 року Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Рішення про усунення Венедіктової підтримали 264 народні депутати, найбільше — "слуги народу" (198).

Також зазначимо, що 3 серпня 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Венедіктову призначать послом України у Швейцарії. За словами дипломата, колишній генпрокурор країни є досить компетентним і може ефективно проявити себе на міжнародному треку. Зеленський призначив її на цю посаду 17 листопада 2022 року.

Щоправда, 23 грудня у НАБУ заявили, що Венедіктова фігурує у провадженнях. Розслідування ведеться за фактом можливого втручання ексгенпрокурор у справу, де фігурує голова Окружного адмінсуду Павло Вовк.

Так, керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський сказав, що у 2020 році заступник Венедіктової Андрій Любович підписав підозри кільком суддям ОАСК та хотів внести відповідну інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але зауважив, що його флешку заблоковано.