Одна з офшорних компаній Коломойського отримала $350 млн від ПриватБанку, — Pandora Papers

Позики в держбанку через фірму-прокладку також отримував Нікопольський завод феросплавів, який контролюється бізнесменом.

Провайдери офшорних послуг дезінформували фінмоніторинг про те, хто є кінцевим бенефіціаром компаній-прокладок, через які виводили гроші з "ПриватБанку". Про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на документи Pandora Papers.

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Як стверджують журналісти, які контролюють фіноргани Кіпру та Белізу й аналізували діяльність офшорних компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, ще до націоналізації "ПриватБанку".

Однією з таких компаній виявилася Jarvis Trading Limited, яка зареєстрована в Белізі. Діяльність цієї фірми у відмиванні коштів з "ПриватБанку" детально розписана у звіті детективного агентства Kroll, на який посилається "Слідство.Інфо".

У документах Pandora Papers сказано, що ця фірма у 2010 році разом зі ще двома офшорними компаніями отримали в "ПриватБанку" позики на $86 млн. Цього ж дня через цілу мережу офшорних фірм гроші були переведені на рахунок Grammel Holdings Inc.

У 2011 році регулятор Белізу звернувся із запитом до юридичної компанії Cititrust з метою встановити кінцевого бенефіціара Jarvis Trading Limited, а у відповідь адвокати надіслали ім'я "Agathoulla Constantinou". Однак, у внутрішній документації Cititrust за 2018 рік зазначений один з номінальних власників групи "Приват" Сергій Мельник.

Документи Pandora Papers показують, що офшорна компанія Jarvis Trading Limited брала кредити в "ПриватБанку" аж до проведення націоналізації, а всього кредитний портфель фірми з Белізу становив понад $350 млн. Діяльність Jarvis Trading Limited розслідують і українські силовики: два роки тому слідчі в кримінальному провадженні про доведення "ПриватБанку" до неплатоспроможності запросили доступ до рахунків фірми на Кіпрі.

За даними Pandora Papers, ще одна фірма, діяльністю якої зацікавилися українські силовики, потрапляла під фінмоніторинг на Кіпрі у 2010 році. Кіпрська влада цікавилася кінцевим бенефіціаром Ravenscroft Holdings, проте компанія-реєстратор Trident Trust проігнорувала звернення. "Слідство.Інфо" зазначає, що фірма записана на Олега Гниненка, і як доказ посилаються на внутрішню кореспонденцію юристів.

Людина на ім'я Олег Гниненко з 2013 року є членом наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів, який контролюється Ігорем Коломойським. Підприємство НЗФ, у свою чергу, отримувало кредити від "ПриватБанку" через уже відому офшорну компанію Ravenscroft Holdings.

Справа "ПриватБанку" в Pandora Papers — реакція Офісу генпрокурора

На розслідування міжнародних журналістів і редакції "Слідство.Інфо" відреагувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. За її словами, будь-яка інформація, що стосується "справи ПриватБанку", давно в розпорядженні НАБУ і вивчається силовиками.

Ірина Венедіктова також заявила, що автори фільму "Офшор 95" намагаються "натякнути глядачеві, що Офіс генпрокурора певною мірою "пригальмовує" розслідування справ з орбіти "Приватбанку".

"Рішуче заявляю, що манера, у якій підноситися натяк на нашу бездіяльність — чиста спекуляція ... Особисто я взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень. Аудиторія вже не згадає всіх подробиць і складностей, з якими ми стикалися", — підкреслила генпрокурорка і закликала авторів розслідування виправити інформацію про те, що ОГПУ проігнорував журналістський запит у справі "ПриватБанку", оскільки ні детективи, ні прокурори не можуть розголошувати інформацію про розслідування виведення грошей з держбанку.

[ + – ] Реакція Венедіктової на розслідування щодо ПриватБанку

[ + – ] Реакція Венедіктової на розслідування щодо ПриватБанку

Раніше Фокус повідомляв, що Pandora Papers опублікувала інформацію про офшори Зеленського. За даними розслідувачів, офшорні компанії Володимира Зеленського та його колег з "Кварталу 95" могли отримати $40 мільйонів від фірм, пов'язаних з Ігорем Коломойським.

Також Фокус розповідав, що в Офісі президента відреагували на розслідування про офшори Зеленського і запевнили, що в документах немає ніякої компрометувальної інформації.

У документах Pandora Papers також йдеться про офшорну компанію, пов'язану з Рінатом Ахметовим, яка у 2014 році взяла кредит на купівлю бізнес-джета Falcon 7X.