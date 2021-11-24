День олігарха. Заправкам Коломойського дозволили не платити 4,7 млрд грн штрафу від АМКУ

Суд не дозволив карати АЗС за можливу змову на ринку пального та використовувати матеріали НАБУ під час розгляду провадження.

У вівторок, 23 листопада, Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольняти апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва (ОАСК) щодо провадження про накладення штрафу розміром 4,7 млрд грн на компанії, що входять до групи "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це в середу, 24 листопада, повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська.

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"М'яко кажучи, з подивом дізналися про відмову Шостого апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги Комітету", — заявила керівниця відомства.

За словами Піщанської, ПАТ "Укрнафта", що входить до складу "Привату", намагається уникнути штрафу розміром 4,7 млрд грн, накладеного АМКУ за можливу участь у ціновій змові на ринку пального. Так, компанія у судах оскаржила право Антимонопольного комітету використовувати під час розгляду провадження у суді матеріали досудового розслідування, зібрані Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

В АМКУ вважають рішення як Шостого апеляційного адміністративного суду, так і ОАСК такими, що суперечать практиці Верховного суду, який за аналогічним провадженням "ставав на бік" Комітету, додала Піщанська.

"Чекаємо повного тексту рішення для аналізу мотивів апеляційної інстанції. Подаємо касацію і відстоюватимемо нашу правоту у Верховному Суді", — написала голова АМКУ.

[ + – ] Реакція голови АМКУ на рішення суду

Відреагувала на рішення суду і колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, звільнена президентом Володимиром Зеленським із цієї посади 5 липня 2019 року. Вона нагадала, що глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК після того, як цей суд заборонив Комітету штрафувати групу компаній, пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським, на 4,7 млрд грн.

"Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем ​​олігарха і зробити державним вихідним. Сьогодні ми маємо привід привітати олігархів взагалі та Коломойського, зокрема (…) Без допомоги правоохоронців навряд чи АМКУ бодай якесь їхнє порушення зможе довести", — написала ексчиновниця.

[ + – ] Реакція Агії Загребельської на рішення суду

Суть претензій АМКУ до АЗС Коломойського

30 березня цього року Комітет визнав ціноутворення на світлі нафтопродукти в компаніях ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (зокрема ПАТ "Укрнафта") "антиконкурентним та узгодженим".

Антимонопольний комітет встановив, що в 1625 українських автозаправних станціях діє система безготівкових розрахунків скретч- та паливними картами проєкту АВІАС. Ці АЗС працюють під різними брендами та становлять майже 25% усіх станцій на території України. На думку АМКУ, проєкт АВІАС працює з метою узгодження цін його учасниками.

До цього висновку орган дійшов у зв'язку з такими фактами:

у всій мережі продавалися бензин та дизельне пальне марки Keropur® ENERGY (ексклюзивна марка ПАТ "Укртатнафта");

у мережі одномоментно встановлювалися однакові ціни незалежно від бренду АЗС та регіону;

існував "Центр", до якого входили кілька суб'єктів господарювання, які розташовані за однією адресою у Дніпрі. Там здійснювалося детальне планування та координація дій мережі.

було виявлено велику кількість переважно однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо;

АМКУ з'ясував, що фізичні особи, які обіймають посади директора, засновника, підписувача, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну та працювали одночасно в кількох товариствах-учасниках проєкту АВІАС;

постійно змінювався склад юридичних – учасників проєкту (без змін персонального складу). Це відбувалося через тих самих ліквідаторів компаній і схожих адрес останньої реєстрації в Харкові.

Крім цього, АМКУ виявив, що оператори автозаправних станцій закуповували в "Укртатнафти" нафтопродукти за завищеними цінами.

"З огляду на це Комітет прийняв за вказані порушення накласти на перераховані вище суб'єкти господарювання штрафи в загальному розмірі 4,7 млрд грн", — повідомили тоді в Комітеті.

ПАТ "Укрнафта" — найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського — близько 42% акцій.

Нагадаємо, раніше журналісти, виходячи з розслідування Pandora Papers, повідомили, що одна з офшорних компаній Коломойського отримала $350 млн, виведених через компанії-прокладки з "ПриватБанку".

Також Фокус писав про те, що 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний" закон. Процес формування Радою нацбезпеки та оборони реєстру українських олігархів запуститься вже наступного року.