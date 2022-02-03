У олигархов есть 3 месяца, чтобы избавиться от активов или должности, — Минюст

Лицам, которые попадут в реестр олигархов, запретят делать взносы в пользу кандидатов или партий, финансировать политсилы и участвовать в большой приватизации.

У украинцев, которые имеют признаки олигарха, есть чуть больше 90 дней для того, чтобы добровольно избавиться от активов или должности. Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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По данным профильного ведомства, в мае 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародует первые решения о признании ряда лиц олигархами. В соответствующий реестр попадут те, кто имеет значительные активы, участвует в политической жизни страны, контролирует СМИ и имеет монополию на отдельном рынке продукции.

Таким образом, как отмечает Минюст, у потенциальных олигархов есть три месяца для того, чтобы добровольно избавиться от активов или высокопоставленной должности.

"Работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может совершить любое заинтересованное лицо. Те, кто имеет все признаки олигарха, имеет еще более 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них", — цитирует пресс-служба министра юстиции Дениса Малюську.

В профильном ведомстве отметили, что закон №5599 направлен на то, чтобы побуждать потенциальных олигархов добровольно отойти от злоупотребления своим статусом, а не загонять их под какие-то ограничения.

[ + – ] У потенциальных олигархов есть три месяца, чтобы избавиться от активов или должности

Напомним, 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон №5599, который юридически позволяет отделять олигархов от политической борьбы и ограничивает "деструктивное влияние их интересов на экономическую жизнь".

В конце декабря секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что в мае в Украине заработает реестр олигархов, а сам "антиолигархический" закон начнет фукнционировать к концу лета. Лицам, которые попадут в такой перечень, запретят делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политсил, участвовать в большой приватизации, а также финансировать любую политическую агитацию или митинги, на которых озвучивают политлозунги.

12 января 2022 года Владимир Зеленский поручил СНБО расширить ограничения для олигархов за пределы Украины и выразил надежду, что взаимодействие с иностранными партнерами позволит контролировать активы лиц с таким статусом.