Олігархи мають 3 місяці, щоб позбутися активів або посади, — Мін'юст

Особам, які потраплять до реєстру олігархів, заборонять робити внески на користь кандидатів чи партій, фінансувати політсили та брати участь у великій приватизації.

В українців, які мають ознаки олігарха, є трохи більше 90 днів для того, щоб добровільно позбутися активів чи посади. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

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За даними профільного відомства, у травні 2022 року Рада національної безпеки та оборони України оприлюднить перші рішення щодо визнання низки осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплять ті, хто має значні активи, бере участь у політичному житті країни, контролює ЗМІ та має монополію на окремому ринку продукції.

Таким чином, як зазначає Мін'юст, потенційні олігархи мають три місяці для того, щоб добровільно позбутися активів або високопосадової посади.

"Роботу з перевірки та збору інформації, хто олігарх, а хто ні, може здійснити будь-яка зацікавлена особу. Ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще більше 3 місяців для того, щоб з власної ініціативи позбутися принаймні однієї з них", — цитує пресслужба міністра юстиції Дениса Малюську.

У профільному відомстві зазначили, що закон №5599 спрямований на те, щоби спонукати потенційних олігархів добровільно відійти від зловживання своїм статусом, а не заганяти їх під якісь обмеження.

[ + – ] Потенційні олігархи мають три місяці, щоб позбутися активів або посади

Нагадаємо, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний" закон №5599, який юридично дозволяє відокремлювати олігархів від політичної боротьби та обмежує "деструктивний вплив їхніх інтересів на економічне життя".

Наприкінці грудня секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що у травні в Україні запрацює реєстр олігархів, а сам "антиолігархічний" закон почне функціонувати до кінця літа. Особам, які потраплять до такого переліку, заборонять робити будь-які внески на користь кандидатів на виборах чи політсил, брати участь у великій приватизації, а також фінансувати будь-яку політичну агітацію чи мітинги, на яких озвучують політгасла.

12 січня 2022 року Володимир Зеленський доручив РНБО розширити обмеження для олігархів за межі України та висловив сподівання, що взаємодія з іноземними партнерами дозволить контролювати активи осіб із таким статусом.