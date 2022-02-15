Легалізований на Заході, вважай, ти відбілився – Коломойський про закон про олігархів

Закон про олігархів дозволяє оформити електронну декларацію і таким чином легалізувати всі активи, вважає український бізнесмен Ігор Коломойський.

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що в законі про "взагалі жодних проблем". Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, мене це влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, тоді ти повністю легалізований на Заході", – повідомив він.

Одним із плюсів закону Коломойський назвав подання електронної декларації до Нацагентства щодо запобігання корупції.

"На Заході, коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "звідки дрівця"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону... Якщо є декларація, у білу, все чисто, це вважай, що ти вибілився", – пояснив бізнесмен.

[ + – ] Коломойський є в реєстрі олігархів

При цьому він визнав, що вже значиться в реєстрі олігархів.

"Держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею. Так, я в реєстрі олігархів. Тобто жодних лівих приватизацій, жодних там конкурсів незрозумілих, жодних вторинних ринків, третинних", — сказав Коломойський.

Суть закону про олігархів

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав "антіолігархічний" закон №5599. Норми документа дозволяють відокремити олігархів від участі в політичному житті та впливу на ЗМІ. Також зменшиться їхній "деструктивний вплив на економіку".

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що в травні цього року почне працювати реєстр олігархів, а закон повною мірою запрацює до кінця літа 2022 року. Олігархам, які потрапили до реєстру, заборонять робити внески на користь кандидатів на виборах або партій, брати участь у великій приватизації, фінансувати політагітацію або мітинги.

Зеленський 12 січня цього року доручив РНБО розширити обмеження для олігархів і висловив сподівання, що взаємодія з іноземними партнерами дозволить контролювати активи осіб із таким статусом.

У Мін'юсті Україні говорили про три місяці, які є в олігархів, щоб добровільно позбутися активів чи посади.

Фокус раніше писав, що Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив не сплачувати штраф у 4,7 млрд гривень ПАТ "Укрнафта", яка входить до групи "Приват" Коломойського.

Зеленський стверджував, що з Коломойським два роки не проводить жодних союзницьких розмов.