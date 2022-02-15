Коломойський підтвердив, що в Буковелі жив в одному готелі із Зеленським

Бізнесмен каже, що оселився в тому самому готелі з президентом, оскільки Radisson Blu Resort Bukovel — єдиний гідний там готель.

Бізнесмен Ігор Коломойський таки проживав у Буковелі в тому самому готелі, де зупинився президент Володимир Зеленський. Але він не бачився із главою держави, пише УП.

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Остання зустріч Зеленського з Коломойським відбулася наприкінці 2020 року, запевняє останній.

"Наскільки мені відомо, заселився він 3 січня. Тому що 4-го я вже поїхав, а 3-го ввечері я дізнався, що заселився президент. Друге – я був на 4 поверсі. І, як мені відомо, він був в зовсім іншому крилі. Ми, звісно, з ним не зустрічалися і не бачилися. Після інавгурації я його бачив, на мою думку, наприкінці 2020 року", — сказав бізнесмен.

"Зради" в проживанні в одному готелі з президентом Коломойський не бачить і називає місце зупинки "єдиним нормальним готелем" у Буковелі.

"Чому це (що в готелі проживав Коломойський — ред.) має Зеленського зупиняти? Він хіба не має права оселитися в готелі, де я перебуваю?", — обурився Ігор Валерійович.

Спілкування на сьогодні з главою держави бізнесмен не має, так само як і якихось стосунків.

У січні Володимир Зеленський відпочивав у Буковелі, а оселився у люксовому готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Як гість проживав у той період й Ігор Коломойський з близькими.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що в антиолігархічному законі немає "взагалі жодних проблем".