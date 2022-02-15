Чиновникам могут запретить выезд из Украины во время военного положения: кто в списке

Среди лиц, которым может быть запрещен выезд за пределы страны в случае военного положения — нардепы и министры.

Чиновникам могут запретить выезд из страны на период военного положения. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила нардеп и представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.

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Список лиц, которым предлагается запретить выезд из страны:

народные депутаты;

члены Кабинета министров;

руководители ОГА, РГА;

государственные служащие категории "А";

руководители ЦОИВ в т. ч. со специальным статусом;

руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководители предприятий, учреждений и организаций, которые влияют на безопасность и устойчивость критической инфраструктуры и др.

Ольга Совгиря не исключила, что в этот перечень попадут и судьи Конституционного суда Украины, это изменение рассмотрят на профильном комитете.

Напомним, ранее Кабмин одобрил запрет на передвижение украинцев в случае военного положения.

Из-за возможного вторжения России в Украину члены Совета национальной безопасности и обороны могут покидать страну только с разрешения президента Владимира Зеленского.