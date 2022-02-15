Чиновникам могут запретить выезд из Украины во время военного положения: кто в списке
Среди лиц, которым может быть запрещен выезд за пределы страны в случае военного положения — нардепы и министры.
Чиновникам могут запретить выезд из страны на период военного положения. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила нардеп и представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.
Список лиц, которым предлагается запретить выезд из страны:
- народные депутаты;
- члены Кабинета министров;
- руководители ОГА, РГА;
- государственные служащие категории "А";
- руководители ЦОИВ в т. ч. со специальным статусом;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, которые влияют на безопасность и устойчивость критической инфраструктуры и др.
Ольга Совгиря не исключила, что в этот перечень попадут и судьи Конституционного суда Украины, это изменение рассмотрят на профильном комитете.
Напомним, ранее Кабмин одобрил запрет на передвижение украинцев в случае военного положения.
Из-за возможного вторжения России в Украину члены Совета национальной безопасности и обороны могут покидать страну только с разрешения президента Владимира Зеленского.