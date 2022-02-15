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Політика Російсько-українська війна

Чиновникам можуть заборонити виїзд з України під час воєнного стану: хто в списку

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контроль на пропускному пункті
Силовики на блокпості

Серед осіб, яким може бути заборонено виїзд за межі країни в разі воєнного стану — нардепи та міністри.

Чиновникам можуть заборонити виїзд із країни на період воєнного стану. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді, повідомила нардепка та представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря у Telegram.

Список осіб, яким пропонується заборонити виїзд із країни:

  • народні депутати;
  • члени Кабінету Міністрів;
  • керівники ОДА, РДА;
  • державні службовці категорії "А";
  • керівники ЦОВВ, зокрема зі спеціальним статусом;
  • керівники підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
  • керівники підприємств, установ та організацій, що впливають на безпеку та стійкість критичної інфраструктури тощо.

Ольга Совгиря не заперечила, що до цього переліку потраплять і судді Конституційного суду України, цю зміну розглянуть на профільному комітеті.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив заборону на пересування українців у разі воєнного стану.

Через можливе вторгнення Росії в Україну члени Ради національної безпеки й оборони можуть залишати країну лише з дозволу президента Володимира Зеленського.