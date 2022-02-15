Чиновникам можуть заборонити виїзд з України під час воєнного стану: хто в списку

Серед осіб, яким може бути заборонено виїзд за межі країни в разі воєнного стану — нардепи та міністри.

Чиновникам можуть заборонити виїзд із країни на період воєнного стану. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді, повідомила нардепка та представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря у Telegram.

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Список осіб, яким пропонується заборонити виїзд із країни:

народні депутати;

члени Кабінету Міністрів;

керівники ОДА, РДА;

державні службовці категорії "А";

керівники ЦОВВ, зокрема зі спеціальним статусом;

керівники підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

керівники підприємств, установ та організацій, що впливають на безпеку та стійкість критичної інфраструктури тощо.

Ольга Совгиря не заперечила, що до цього переліку потраплять і судді Конституційного суду України, цю зміну розглянуть на профільному комітеті.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив заборону на пересування українців у разі воєнного стану.

Через можливе вторгнення Росії в Україну члени Ради національної безпеки й оборони можуть залишати країну лише з дозволу президента Володимира Зеленського.