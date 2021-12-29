Кабмін схвалив заборону на пересування українців у разі воєнного стану (фото)

Про запровадження обмежень на пересування мирних громадян військове командування інформуватиме населення через ЗМІ.

Кабінет міністрів затвердив план, за яким вводитимуть обмеження на вибір громадянами місця проживання на територіях із чинним військовим становищем. Про це йдеться на вебсайті уряду.

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Документ під назвою "Порядок запровадження заборони або обмеження щодо вибору місця перебування (проживання) громадян на території, де діє військовий стан" має кілька ключових пунктів.

Насамперед, як кажуть на сайті Кабміну, обмеження чи заборона на вибір місця проживання (пересування) запроваджуватиме військове командування. Підставою для подібних дій буде указ Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану на території всієї країни чи окремих регіонах.

Обмеження на пересування громадян не діятимуть на території, на якій не запроваджено воєнного стану.

"Військове командування разом із військовими адміністраціями самостійно або із залученням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування приймають рішення про введення заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання, про яке негайно повідомляють населення через ЗМІ", — йдеться у документі.

У рішенні про запровадження обмежень буде перелічено обставини та фактори військового характеру, які створюють загрозу для мирного населення, а також вказуються методи протидії таким передумовам.

У цьому ж рішенні, як свідчить документ, буде прописано такі нюанси:

обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;

терміни запровадження заборони чи обмеження;

список осіб, для яких діятимуть заборони/обмеження;

населені пункти, в яких запроваджуються такі обмеження для населення;

інші заходи, які полягають у забезпеченні виконання указу глави держави щодо запровадження воєнного стану.

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