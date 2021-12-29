Кабмин одобрил запрет на передвижение украинцев в случае военного положения (фото)
О введении ограничений на передвижение мирных граждан военное командование будет информировать население через СМИ.
Кабинет министров утвердил план, по которому будут вводить ограничения на выбор гражданами места жительства на территориях с действующим военным положением. Об этом говорится на сайте правительства.
Документ под названием "Порядок введения запрета или ограничения на выбор места пребывания (проживания) граждан на территории, где действует военное положение" имеет несколько ключевых пунктов.
В первую очередь, как говорится на сайте Кабмина, ограничение или запрет на выбор места жительства (передвижение) будет вводить военное командование. Основанием для подобных действий будет указ Владимира Зеленского о введении военного положения на территории всей страны или в отдельных регионах.
Ограничения на передвижение граждан не будут действовать на территории, на которой не введено военное положение.
"Военное командование вместе с военными администрациями самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти или местного самоуправления принимают решение о введении запрета или ограничения на выбор места пребывания/проживания, о котором немедленно сообщают населению через СМИ", — сказано в документе.
В решении о введении ограничений будут перечислены обстоятельства и факторы военного характера, которые создают угрозу для мирного населения, а также указываются методы противодействия таким предпосылкам.
В этом же решении, как гласит документ, будут прописаны следующие нюансы:
- обоснование необходимости введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;
- сроки введения запрета или ограничения;
- список лиц, для которых будут действовать запреты/ограничения;
- населенные пункты, в которых вводятся подобные ограничения для населения;
- другие меры, которые заключаются в обеспечении выполнения указа главы государства о введении военного положения.
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