Кабмин одобрил запрет на передвижение украинцев в случае военного положения (фото)

О введении ограничений на передвижение мирных граждан военное командование будет информировать население через СМИ.

Кабинет министров утвердил план, по которому будут вводить ограничения на выбор гражданами места жительства на территориях с действующим военным положением. Об этом говорится на сайте правительства.

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Документ под названием "Порядок введения запрета или ограничения на выбор места пребывания (проживания) граждан на территории, где действует военное положение" имеет несколько ключевых пунктов.

В первую очередь, как говорится на сайте Кабмина, ограничение или запрет на выбор места жительства (передвижение) будет вводить военное командование. Основанием для подобных действий будет указ Владимира Зеленского о введении военного положения на территории всей страны или в отдельных регионах.

Ограничения на передвижение граждан не будут действовать на территории, на которой не введено военное положение.

"Военное командование вместе с военными администрациями самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти или местного самоуправления принимают решение о введении запрета или ограничения на выбор места пребывания/проживания, о котором немедленно сообщают населению через СМИ", — сказано в документе.

В решении о введении ограничений будут перечислены обстоятельства и факторы военного характера, которые создают угрозу для мирного населения, а также указываются методы противодействия таким предпосылкам.

В этом же решении, как гласит документ, будут прописаны следующие нюансы:

обоснование необходимости введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;

сроки введения запрета или ограничения;

список лиц, для которых будут действовать запреты/ограничения;

населенные пункты, в которых вводятся подобные ограничения для населения;

другие меры, которые заключаются в обеспечении выполнения указа главы государства о введении военного положения.

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