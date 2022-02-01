Члени РНБО без дозволу Зеленського не можуть виїжджати з України, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, у разі будь-якої загрози нацбезпеці України глава держави може запровадити воєнний стан, який має бути затверджений Верховною Радою.

В умовах можливого вторгнення армії РФ в Україну члени Ради національної безпеки й оборони не можуть виїжджати за межі країни без дозволу президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Один із гостей програми поцікавився, як Україна юридично врегулює питання війни та які дії Росії вважатимуться вторгненням.

За словами Олексія Данілова, сьогодні в країні діє єдине обмеження для топчиновників, які є членами Ради нацбезпеки — без дозволу Верховного головнокомандувача їм заборонено виїжджати за межі країни.

"Це не є великою таємницею. Члени РНБО без дозволу президента України не мають права залишати країну. Тільки з дозволу Зеленського члени Ради нацбезпеки для відрядження або інших речей. Ситуація під контролем, ми розуміємо, що відбувається, ми розуміємо інтереси кожної країни", — додав Олексій Данілов в ефірі політичного ток-шоу.

Секретар Ради нацбезпеки також розповів, як відбуватиметься засідання РНБО в умовах вторгнення російської армії. За його словами, у разі серйозної загрози глава держави може запровадити воєнний стан, який потім має бути затверджений Верховною Радою.

"Будь-яка загроза, будь-то кіберзагроза, авіаційна загроза, які є загрозами національній безпеці (України — ред.), і президент може зібрати засідання РНБО. У разі запровадження воєнного стану, Верховна Рада має протягом двох днів обов'язково затвердити цей указ", — додав Олексій Данілов.

На відео — з 10:49.

[ + – ] Секретар РНБО розповів, коли Зеленський може запровадити воєнний стан

Нагадаємо, 31 січня секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press заговорив про необхідність перегляду Мінських угод. За словами топчиновника, домовленості підписувалися під "дулом російських гармат", а реалізувати ці документи за сьогоднішніх умов неможливо.

Олексій Данілов також розповів, як Україна мобілізує населення за умов вторгнення РФ. У разі військової загрози, за словами секретаря РНБО, буде мобілізовано 2,5 млн українців.