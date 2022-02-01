Члены СНБО без разрешения Зеленского не могут выезжать из Украины, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, в случае любой угрозы нацбезопасности Украины глава государства может ввести военное положение, которое должно быть утверждено Верховной Радой.

В условиях возможного вторжения армии РФ в Украину члены Совета национальной безопасности и обороны не могут выезжать за пределы страны без разрешения президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Один из гостей программы поинтересовался, как Украина юридически урегулирует вопрос войны и какие действия России будут считаться вторжением.

По словам Алексея Данилова, на сегодняшний день в стране действует единственное ограничение для топ-чиновников, которые являются членами Совета нацбезопасности — без разрешения Верховного главнокомандующего им запрещено выезжать за пределы страны.

"Это не является большой тайной. Члены СНБО без разрешения президента Украины не имеют права покидать страну. Только с разрешения Зеленского члены Совета нацбезопасности для командировки или других каких-либо вещей. Ситуация под контролем, мы понимаем, что происходит, мы понимаем интересы каждой страны", — добавил Алексей Данилов в эфире политического ток-шоу.

Секретарь Совета нацбезопасности также рассказал, как будет проходить заседание СНБО в условиях вторжения российской армии. По его словам, в случае серьезной угрозы глава государства может ввести военное положение, которое потом должно быть затверждено Верховной Радой.

"Любая угроза, будь-то киберугроза, авиационная угроза, которые являются угрозами национальной безопасности (Украины — ред.), и президент может собрать заседание СНБО. В случае введения военного положения, Верховная Рада должна в течение двух дней обязательно утвердить этот указ", — добавил Алексей Данилов.

На видео — с 10:49.

[ + – ] Секретарь СНБО рассказал, когда Зеленский может ввести военное положение

Напомним, 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Associated Press заговорил о необходимости пересмотра Минских соглашений. По словам топ-чиновника, договоренности подписывались под "дулом российских пушек", а реализовать эти документы в сегодняшних условиях невозможно.

Алексей Данилов также рассказал, как Украина мобилизует население в условиях вторжения РФ. В случае военной угрозы, по словам секретаря СНБО, будет мобилизировано 2,5 млн украинцев.