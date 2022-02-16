Кива будет судиться с Байденом за "нанесенную психологическую и душевную травму"

Кива также посоветовал Кабмину требовать компенсаций от зарубежных СМИ, которые распространяли информацию о вторжении России, чем "нанесли экономике Украины непоправимый урон".

Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива собрался обращаться в международные суды с иском против президента США Джо Байдена. Политик имеет претензии к американскому лидеру в связи с прогнозируемым ответчиком нападением России на Украину, говорится в его Telegram.

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"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией", — написал Кива.

Оппозиционер отметил, что президент США убил в нем веру в американскую демократию и независимость, и правдивость международных СМИ, которые часто писали о наступлении.

Также Кива посоветовал правительству обратиться в международные судебные инстанции на счет компенсации убытков "в связи с американскими фейками, которые нанесли экономике Украины непоправимый урон".

Как известно, ряд зарубежных СМИ писал об угрозе наступления России на Украину, а Джо Байден пару дней назад призвал американцев в Украине срочно покинуть страну, так как войска РФ могут вторгнуться в любой момент.

Напомним, Илья Кива уехал в Испанию, откуда записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что не вернется, поскольку в Украине власть преследует инакомыслящих.