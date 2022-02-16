Кива судитиметься з Байденом за "завдану психологічну та душевну травму"

Кива також порадив Кабміну вимагати компенсацій від закордонних ЗМІ, які поширювали інформацію про вторгнення Росії, чим "завдали економіці України непоправних збитків".

Народний депутат від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива зібрався звертатися до міжнародних судів із позовом проти президента США Джо Байдена. Політик має претензії до американського лідера у зв'язку із прогнозованим нападом Росії на Україну, йдеться в його Telegram.

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"Готую позов до міжнародних судів на Байдена: за завдану мені душевну та психологічну травму його панічними та провокаційними промовами про напад Путіна та війни з Росією", — написав Кива.

Опозиціонер зазначив, що президент США вбив у ньому віру в американську демократію та незалежність, і правдивість міжнародних ЗМІ, які часто писали про наступ.

Також Кива порадив уряду звернутися в міжнародні судові інстанції щодо компенсації збитків "у зв'язку з американськими фейками, які завдали економіці України непоправних збитків".

Як відомо, низка закордонних ЗМІ писала про загрозу наступу Росії на Україну, а Джо Байден кілька днів тому закликав американців в Україні терміново залишити країну, оскільки війська РФ можуть вторгнутися будь-якої миті.

Нагадаємо, Ілля Кива поїхав до Іспанії, звідки записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Він заявив, що не повернеться, оскільки в Україні влада переслідує інакодумців.