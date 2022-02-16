В Раду проходят семь партий, "Евросолидарность" уверенно вырвалась вперед, — КМИС

Рейтинг политсилы Порошенко вырос на 3,1% по сравнению с показателем в декабре 2021 года. Нынешний ее разрыв со "Слугой народа" — 6,5%.

22,9% населения Украины поддерживает партию "Европейская солидарность", что дает ей первое место в рейтинге политических партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5–13 февраля, передает пресс-служба организации.

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Указанный рейтинг ЕС это процент тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, среди всех опрошенных доля этой партии составляет 15,5%.

Президентская партия "Слуга народа" расположилась на втором месте в рейтинге и набрала 16,4% и 11,1% соответственно.

Далее идут "Батьківщина" (11,5% и 7,8%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,1% и 6,8%), партия "Наши" (6,2% и 4,2%), "Разумная политика" (5,8% и 3,9%), "Сила и честь" (5,1% и 3,5%).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Социологи отметили, что по сравнению с декабрем почти никто не прибавил значимую долю, которая превышала бы статистическую погрешность.

При этом, если в декабре разница между "Евросолидарностью" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности, то сейчас ЕС занимает твердую первую позицию.

КМИС провел опрос с 5 по 13 февраля среди двух тысяч граждан старше 18 лет. Были опрошены люди со всех регионов, кроме оккупированных территорий.

Напомним, предыдущий опрос населения на счет выборов в парламент КМИС проводил с 3 по 11 декабря. Тогда "Евросолидарность" набрала 19,8% и 13,7%, а "Слуга народа" — 18,4% и 12,7%.