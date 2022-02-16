До Ради проходять сім партій, Євросолідарність впевнено вирвалася вперед, — КМІС

Рейтинг політсили Порошенка зріс на 3,1%, порівняно з показником у грудні 2021 року. Нинішній її розрив із "Слугою народу" — 6,5%.

22,9% населення України підтримує партію "Європейська солідарність", що дає їй перше місце у рейтингу політичних партій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 5-13 лютого, повідомляє пресслужба організації.

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Зазначений рейтинг ЄС – це відсоток тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором, серед усіх опитаних частка цієї партії становить 15,5%.

Президентська партія "Слуга народу" розташувалася на другому місці в рейтингу та набрала 16,4% і 11,1% відповідно.

Далі йдуть "Батьківщина" (11,5% та 7,8%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,1% та 6,8%), партія "Наші" (6,2% та 4,2%) ), "Розумна політика" (5,8% та 3,9%), "Сила та честь" (5,1% і 3,5%).

Інші політсили не долають прохідний бар'єр у 5%.

Соціологи зазначили, що порівняно з груднем майже ніхто не додав значної частки, яка перевищувала б статистичну похибку.

При цьому якщо в грудні різниця між "Євросолідарністю" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки, то наразі ЄС посідає тверду першу позицію.

КМІС провів опитування з 5 по 13 лютого серед двох тисяч громадян віком від 18 років. Було опитано людей з усіх регіонів, крім окупованих територій.

Нагадаємо, попереднє опитування населення щодо виборів до парламенту КМІС проводив з 3 по 11 грудня. Тоді "Євросолідарність" набрала 19,8% та 13,7%, а "Слуга народу" — 18,4% та 12,7%.