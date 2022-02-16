Одесского депутата из "партии Шария" обвинили в надругательстве над флагом Украины (видео)

Во время заседания горсовета попал момент, как депутат Илья Фрейман собирает установленные на столах флаги Украины и "демонстративно откладывает их в сторону". При этом виновник инцидента утверждает, что "в них не было необходимости".

Полиция открыла уголовное производство против депутата городского совета Одессы от "Партии Шария" Ильи Фреймана по ч.ст.338 (надругательство над государственными символами). Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до пятидесяти необлагаемым налогом минимумов доходов граждан (сейчас это 62 025 грн), арест сроком до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Как сообщают правоохранители, во время интернет-мониторинга они обнаружили видео, где запечатлен "один из депутатов" горсовета Одессы, который "собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону".

Инцидент с флагами

15 февраля в СМИ появилось видео, на котором видно, как во время сессии одесского горсовета на рабочие места депутатов устанавливают украинские флаги. Увидев это, представитель "Партии Шария" Ильи Фрейман выдернул несколько флагов и отбросил их в сторону.

Что говорит Илья Фрейман?

В комментарии "Суспільному" Фрейман заявил, что убрал флажки, потому, что в них "не было необходимости" и что он "против пиара украинского флага".

"Очень много мнений на эту тему. Я убирал флажки, потому что сессия была внеочередной, никакой необходимости и спешки не было. Я против пиара украинского флага, потому что он, как и любая другая украинская символика, может дискредитироваться "недоактивистами". Это была пафосная штука, от этого мы не становимся патриотичными", — сказал Фрейман

Как ранее писал Фокус, Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против Анатолия Шария, его окружения и интернет-ресурсов. Пророссийскому блогеру и основателю партии имени Шария на 3 года заблокировали активы, но разрешили тратить деньги на детей "в размере прожиточного минимума". Кроме этого украинским интернет-провайдерам предписано блокировать любой доступ к медиа-ресурсам Анатолия Шария.

Напомним, в Одессе прошел тренинг по базовой военной подготовке. Все желающие имели возможность научится обращению с оружием, двигаться в боевых порядках, а также захватывать здания.