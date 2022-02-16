Одеського депутата з "партії Шарія" звинуватили в нарузі над прапором України (відео)

Під час засідання міськради потрапив момент, як депутат Ілля Фрейман збирає встановлені на столах прапори України та "демонстративно відкладає їх убік". Водночас винуватець інциденту стверджує, що "в них не було потреби".

Поліція відкрила кримінальне провадження проти депутата міської ради Одеси від "Партії Шарія" Іллі Фреймана за ст. 338 (наруга над державними символами). Про це повідомляє пресслужба поліції на Одещині.

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Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 62 025 грн), арешт строком до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

Як повідомляють правоохоронці, під час інтернет-моніторингу вони виявили відео, де зображений "один із депутатів" міськради Одеси, який "збирає встановлені на столах прапори України та демонстративно відкладає їх убік".

Інцидент із прапорами

15 лютого в ЗМІ з'явилося відео, на якому видно, як під час сесії одеської міськради на робочі місця депутатів встановлюють українські прапори. Побачивши це, представник "Партії Шарія" Ілля Фрейман висмикнув кілька прапорів і відкинув їх убік.

Що каже Ілля Фрейман?

У коментарі "Суспільному" Фрейман заявив, що прибрав прапорці, тому що в них "не було потреби" і що він "проти піару українського прапора".

"Дуже багато думок на цю тему. Я прибирав прапорці, бо сесія була позачерговою, жодної потреби й поспіху не було. Я проти піару українського прапора, бо його, як і будь-яку іншу українську символіку, можуть дискредитувати "недоактивісти". Це була пафосна штука, від цього ми не стаємо патріотичними", — сказав Фрейман

Як раніше писав Фокус, Президент України Володимир Зеленський розширив санкції проти Анатолія Шарія, його оточення та інтернет-ресурсів. Проросійському блогеру та засновнику партії імені Шарія на 3 роки заблокували активи, але дозволили витрачати гроші на дітей "у розмірі прожиткового мінімуму". Окрім цього українським інтернет-провайдерам наказано блокувати будь-який доступ до медіаресурсів Анатолія Шарія.

Нагадаємо, в Одесі пройшов тренінг з базової військової підготовки. Усі охочі мали змогу навчитися поводитися зі зброєю, рухатись у бойових порядках, а також захоплювати будівлі.