"Хуже чем Скабеева": Арахамия критикует западные СМИ за фейки

По мнению лидера фракции "Слуга народа", публикации крупнейших западных массмедиа, таких как CNN, Bloomberg и WSJ содержат фейки, худшие чем у российских пропагандистов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил ряд западных массмедиа, и в частности CNN, Bloomberg и WSJ, в публикации фейков о вторжении РФ на территорию Украины. При этом нардеп подчеркнул, что действия зарубежных дипломатов в Украине негативно отражаются на украинской экономике. Об этом он сказал в эфире проекта "Право на власть".

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Политик отметил, что последние публикации ряда крупнейших мировых СМИ относительно российской военной агрессии содержат фейки, худшие чем у журналиста канала "Россия 1" Ольги Скабеевой и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Я думаю, что через две-три недели, когда вся фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и так далее. Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", – сказал Арахамия.

По его словам, информация о переносе посольств из Киева во Львов очень серьезно отражается на экономике страны — из-за этого Украина ежедневно теряет сотни миллионов долларов, и в этом виноваты зарубежные дипломаты.

"Эта истерия стоит сейчас стране два-три млрд долларов ежемесячно. Мы не можем занимать зарубежные рынки, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, что посольство США в Украине переместилось из Киева во Львов из-за "наращивания российских войск" возле Украины. Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал такое решение "разумными мерами предосторожности".

Британский таблоид The Sun изменил статью, в которой говорилось о начале вторжения российских войск в Украину 16 февраля. Теперь журналисты считают, что "вторжение" РФ может начаться в любое время.