"Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія критикує західні ЗМІ за фейки

На думку лідера фракції "Слуга народу", публікації найбільших західних мас-медіа, таких як CNN, Bloomberg і WSJ містять фейки, гірші ніж у російських пропагандистів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив низку західних мас-медіа, і зокрема CNN, Bloomberg і WSJ, у публікації фейків про вторгнення РФ на територію України. При цьому нардеп наголосив, що дії закордонних дипломатів в Україні негативно позначаються на українській економіці. Про це він сказав в ефірі проєкту "Право на владу".

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Політик зазначив, що останні публікації низки найбільших світових ЗМІ щодо російської військової агресії містять фейки, гірші, ніж у журналістки каналу "Росія 1" Ольги Скабєєвої та російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Я думаю, що за два-три тижні, коли вся фаза зникне, ми повинні зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали поширювати інформацію гіршу, ніж Скабєєва із Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ і таке інше. Це ми маємо вивчити, бо це елементи гібридної війни", – сказав Арахамія.

За його словами, інформація про перенесення посольств із Києва до Львова дуже серйозно відбивається на економіці країни — через це Україна щодня втрачає сотні мільйонів доларів, і в цьому винні зарубіжні дипломати.

"Ця істерія коштує зараз країні два-три млрд доларів щомісяця. Ми не можемо позичати закордонні ринки, тому що там просто шалені ставки. Багато експортерів відмовляються", — підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, що посольство США в Україні перемістилося з Києва до Львова через "нарощування російських військ" біля України. Глава Держдепу США Ентоні Блінкен назвав таке рішення "розумними запобіжними засобами".

Британський таблоїд The Sun змінив статтю, у якій йшлося про початок вторгнення російських військ в Україну 16 лютого. Тепер журналісти вважають, що "вторгнення" РФ може розпочатися будь-коли.