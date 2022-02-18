Видеообращение главы "ЛНР" об эвакуации в РФ загрузили из папки "Бросок мангуста"
Программист Алексей Протас подтвердил Фокусу, что название папки настоящее. А вот "дата создания" роликов глав "Л/ДНР" 16 февраля, которую также обнаружили в метаданных видео, по словам эксперта, является "проблематичной в качестве доказательства".
18 февраля главы так называемых "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник опубликовали видеообращения к жителям временно оккупированных территорий Донбасса, в которых объявили о начале эвакуации населения в РФ. Впрочем, в метаданных этих роликов говорится, что они оба были созданы 16 февраля.
Позже Фокус обнаружил, что папка, из которой загружалось видеообращение главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника, называлась "Бросок мангуста".
Программист Алексей Протас, комментируя обнаруженную в метаданных видео главарей "ДНР" и "ЛНР" информацию, рассказал Фокусу, что дата создания является "проблематичной в качестве доказательства".
"Дело в том, что в популярном формате видео MPEG-4 время записывается не так, как обычно воспринимает операционная система. Формула преобразования даты в стандарте задана с ошибкой на примерно один день, часть программного обеспечения четко следит за стандартом, а часть эту ошибку исправила. Поэтому, когда видео подвергается обработке, дата может интерпретироваться неправильно в зависимости от конкретных программ, которые проводили обработку и их последовательности и, в частности, смещаться в прошлое в день или несколько. Проявление подобного эффекта было в 2014 году, когда россияне пытались дискредитировать видео от СБУ о переговорах боевиков по MH17", — сказал Алексей Протас Фокусу.
Следовательно, по словам программиста, дата записи видео в метаданных не может свидетельствовать о том, что оно записано накануне, хотя и не говорит об обратном.
"Лучше просто не обращать внимание на дату, поскольку мы не знаем каким именно программным обеспечением пользовались и в каком порядке. А название папки, похоже, настоящее, такое не придумаешь даже", — говорит эксперт.
Напомним, 18 февраля на фоне сообщений о массовой эвакуации населения в РФ в оккупированном Донецке включили сирену гражданской обороны, которую слышали в нескольких районах города. Также вечером в центре города прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на парковке возле правительственного здания "ДНР" — взорвался автомобиль, который принадлежал руководителю "народной милиции" Денису Синенкову.