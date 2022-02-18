Видеообращение главы "ЛНР" об эвакуации в РФ загрузили из папки "Бросок мангуста"

Программист Алексей Протас подтвердил Фокусу, что название папки настоящее. А вот "дата создания" роликов глав "Л/ДНР" 16 февраля, которую также обнаружили в метаданных видео, по словам эксперта, является "проблематичной в качестве доказательства".

18 февраля главы так называемых "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник опубликовали видеообращения к жителям временно оккупированных территорий Донбасса, в которых объявили о начале эвакуации населения в РФ. Впрочем, в метаданных этих роликов говорится, что они оба были созданы 16 февраля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Обращение Пушилина, судя по метаданным, было записано 16 февраля

[ + – ] Обращение Пасечника, судя по метаданным, было записано 16 февраля

Позже Фокус обнаружил, что папка, из которой загружалось видеообращение главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника, называлась "Бросок мангуста".

[ + – ] Папка, из которой загружалось обращение главы т.н. "ЛНР" Пасечника, называлась "Бросок мангуста"

Программист Алексей Протас, комментируя обнаруженную в метаданных видео главарей "ДНР" и "ЛНР" информацию, рассказал Фокусу, что дата создания является "проблематичной в качестве доказательства".

"Дело в том, что в популярном формате видео MPEG-4 время записывается не так, как обычно воспринимает операционная система. Формула преобразования даты в стандарте задана с ошибкой на примерно один день, часть программного обеспечения четко следит за стандартом, а часть эту ошибку исправила. Поэтому, когда видео подвергается обработке, дата может интерпретироваться неправильно в зависимости от конкретных программ, которые проводили обработку и их последовательности и, в частности, смещаться в прошлое в день или несколько. Проявление подобного эффекта было в 2014 году, когда россияне пытались дискредитировать видео от СБУ о переговорах боевиков по MH17", — сказал Алексей Протас Фокусу.

Следовательно, по словам программиста, дата записи видео в метаданных не может свидетельствовать о том, что оно записано накануне, хотя и не говорит об обратном.

"Лучше просто не обращать внимание на дату, поскольку мы не знаем каким именно программным обеспечением пользовались и в каком порядке. А название папки, похоже, настоящее, такое не придумаешь даже", — говорит эксперт.

Напомним, 18 февраля на фоне сообщений о массовой эвакуации населения в РФ в оккупированном Донецке включили сирену гражданской обороны, которую слышали в нескольких районах города. Также вечером в центре города прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на парковке возле правительственного здания "ДНР" — взорвался автомобиль, который принадлежал руководителю "народной милиции" Денису Синенкову.