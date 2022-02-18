Відеозвернення голови "ЛНР" про евакуацію до РФ завантажили з теки "Кидок мангуста"

Програміст Олексій Протас підтвердив Фокусу, що назва теки справжня. А ось "дата створення" роликів голів "Л/ДНР" 16 лютого, яку також виявили в метаданих відео, за словами експерта, є "проблематичною як доказ".

18 лютого голови так званих "Л/ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник опублікували відеозвернення до мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу, у яких оголосили про початок евакуації населення до РФ. Втім, у метаданих цих роликів йдеться, що вони були створені 16 лютого.

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[ + – ] Звернення Пушиліна, судячи з метаданих, було записано 16 лютого

[ + – ] Звернення Пасічника, судячи з метаданих, було записано 16 лютого

Пізніше Фокус виявив, що тека, з якої завантажувалося відеозвернення голови т.зв. "ЛНР" Леоніда Пасічника, називалася "Кидок мангуста".

[ + – ] Тека, з якої завантажувалося звернення голови т.зв. "ЛНР" Пасічника, називалася "Кидок мангуста"

Програміст Олексій Протас, коментуючи виявлену в метаданих відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" інформацію, розповів Фокусу, що дата створення є "проблематичною як доказ".

"Справа в тому, що в популярному форматі відео MPEG-4 час записується не так, як зазвичай сприймає операційна система. Формула перетворення дати в стандарті задана з помилкою приблизно на один день, частина програмного забезпечення чітко стежить за стандартом, а частина цю помилку виправила Тому, коли відео піддається обробці, дата може інтерпретуватися неправильно залежно від конкретних програм, які проводили обробку та їх послідовності і, зокрема, зміщуватися в минуле на день або кілька. Прояв подібного ефекту був у 2014 році, коли росіяни намагалися дискредитувати відео від СБУ про переговори бойовиків щодо MH17", — сказав Олексій Протас Фокусу.

Отже, за словами програміста, дата запису відео в метаданих не може свідчити про те, що воно записане напередодні, хоча й не говорить про зворотне.

"Краще просто не звертати увагу на дату, оскільки ми не знаємо, яким саме програмним забезпеченням користувалися і в якому порядку. А назва теки, схоже, справжня, таку не вигадаєш навіть", — каже експерт.

Нагадаємо, 18 лютого на тлі повідомлень про масову евакуацію населення в РФ в окупованому Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони, яку чули в кількох районах міста. Також увечері в центрі міста прогримів потужний вибух. Інцидент стався на паркуванні біля урядової будівлі "ДНР" — вибухнув автомобіль, який належав керівнику "народної міліції" Денису Синенкову.