Из Украины за трое суток вылетело 60 чартеров, большинство связано с ОПЗЖ, — нардеп

По словам "слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, на частных самолетах вылетали не только члены фракции ОПЗЖ, но и их родственники.

За последние трое суток из Украины вылетело 60 чартерных рейсов, большинство из которых связано с парламентской фракций "Оппозиционная платформа — За Жизнь". Об этом 20 февраля в своем Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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По ее словам, большую часть чартерных рейсов, которые вылетели из Украины за последние 72 часа, наполнили представители фракции ОПЗЖ, а также их родственники.

Ольга Василевская-Смаглюк также отметила, что в условиях возможного вторжения армии России в стране усложнили процесс получения разрешения на вылет частными самолетами.

По инициативе Службы безопасности, как утверждает "слуга народа", сроки процедуры теперь составляют не три дня, а семь.

"Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ (в случае неусложнения процесса получения разрешения на вылет чартерами — ред.) Представители других политических сил в основном остаются в Украине, в частности, в Киеве. Вместе с семьями и детьми", — добавила Василевская-Смаглюк в своем Telegram.

[ + – ] Из Украины за трое суток вылетело 60 чартерных рейсов

Отметим, что 18 февраля Государственная авиационная служба по поручению СБУ ужесточила правила вылета чартерных рейсов из Украины. После решения ведомства все украинские и иностранные эксплуатанты, которые планируют выполнение нерегулярных международных и внутренних полетов в или из нашей страны, должны предоставлять дополнительную информацию при подаче заявке.

В документе, который подается в Госавиаслужбу, необходимо указать цель полета, серийный (заводской) номер самолета, информацию о пассажирах таких рейсов, в том числе фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серию, и номер документа, который удостоверяет его личность. По решению ГАСУ срок рассмотрения заявки и предоставления решения составит до 7 дней.

Напомним, 13 февраля СМИ сообщили о том, что из Украины на фоне возможного вторжения РФ массово вылетают бизнесмены и политики. По данным журналистов, только за один день было осуществлено около 20 чартерных рейсов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов по состоянию на 14 февраля сообщал, что за пределами Украины находились 23 нардепа, однако он не уточнял, о каких парламентариях и фракциях идет речь.