Із України за три доби вилетіло 60 чартерів, більшість пов'язана з ОПЗЖ, — нардепка

За словами "слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, на приватних літаках вилітали не лише члени фракції ОПЗЖ, а й їхні родичі.

За останні три доби з України вилетіли 60 чартерних рейсів, більшість із яких пов'язана з парламентською фракцією "Опозиційна платформа — За Життя". Про це 20 лютого у своєму Telegram повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, більшість чартерних рейсів, які вилетіли з України за останні 72 години, склали представники фракції ОПЗЖ, а також їхні родичі.

Ольга Василевська-Смаглюк також зазначила, що за умов можливого вторгнення армії Росії в країні ускладнили процес отримання дозволу на виліт приватними літаками.

За ініціативою Служби безпеки, як стверджує "слуга народу", термін процедури тепер становить не три дні, а сім.

"Інакше вилетіла б уся фракція ОПЗЖ (у разі неускладнення процесу отримання дозволу на виліт чартерами — ред.). Представники інших політичних сил здебільшого залишаються в Україні, зокрема, у Києві. Разом із сім'ями та дітьми", — додала Василевська-Смаглюк у своєму Telegram.

[ + – ] З України за три доби вилетіло 60 чартерних рейсів

Зазначимо, що 18 лютого Державна авіаційна служба за дорученням СБУ посилила правила вильоту чартерних рейсів із України. Після рішення відомства всі українські й іноземні експлуатанти, які планують виконання нерегулярних міжнародних і внутрішніх польотів або з нашої країни, повинні надавати додаткову інформацію при подачі заявки.

У документі, що подається до Державіаслужби, необхідно вказати мету польоту, серійний (заводський) номер літака, інформацію про пасажирів таких рейсів, у тому числі прізвище, ім'я пасажира, його стать, громадянство, дату народження, серію та номер документа, що засвідчує його особистість. За рішенням ДАСУ термін розгляду заявки та надання рішення становитиме до 7 днів.

Нагадаємо, 13 лютого ЗМІ повідомили про те, що з України на тлі можливого вторгнення РФ масово вилітають бізнесмени та політики. За даними журналістів, лише за один день було здійснено близько 20 чартерних рейсів.

Секретар РНБО Олексій Данілов станом на 14 лютого повідомляв, що за межами України перебували 23 нардепи, проте він не уточнював, про яких парламентаріїв і фракції йдеться.