"Готовы к любому развитию событий", – Стефанчук о военном положении в Украине (видео)

Власти уверены, что в стране не введут военное положение, поскольку Киев поддерживают только политико-дипломатический путь решения конфликтов, а не военный.

Введению военного положения должен предшествовать соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге, который транслировали в YouTube.

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Процедура введения военного положения четко прописана в законодательстве и Украина готова к любому развитию событий, отметил он.

"Этому (введению военного положения, – ред) должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утвержден в Верховной Раде", — сказал Стефанчук.

[ + – ] О введении военного положения Стефанчук говорит с 10:50

Спикер парламента надеется, что до введения военного положения в Украине не дойдет, потому что власти страны не поддерживают военный путь решения конфликтов, а лишь политико-дипломатический.

Говоря о возможном введении военного положения в отдельных регионах Украины из-за обстрелов Стефанчук повторил тезис об отсутствии президентского указа, поэтому "говорить тут не о чем".

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 21 февраля говорил о высоком уровне угрозы от России. По его словам, украинское командование прогнозирует все сценарии развития событий, в том числе обострение на Донбассе.

Американский телеканал CNN со ссылкой на разведку США 21 февраля сообщил о 75% российских регулярных войск, которые развернуты на границе с Украиной. В 60 км от украинской границы, по информации разведки, дислоцировали 120 батальонных тактических групп из 160 имеющихся в РФ.