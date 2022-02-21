"Готові до будь-якого розвитку подій", – Стефанчук про воєнний стан в Україні (відео)

Влада впевнена, що в країні не введуть військовий стан, оскільки Київ підтримує лише політико-дипломатичний шлях вирішення конфліктів, а не військовий.

Введенню воєнного стану має передувати відповідний указ президента України Володимира Зеленського. Про це заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу, який транслювали на YouTube.

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Процедура запровадження воєнного стану чітко прописана в законодавстві, та Україна готова до будь-якого розвитку подій, зазначив він.

"Цьому (запровадженню воєнного стану, – ред) має передувати указ президента, який розглянуть та затвердять у Верховній Раді", — сказав Стефанчук.

[ + – ] Про запровадження воєнного стану Стефанчук говорить з 10:50

Спікер парламенту сподівається, що до запровадження воєнного стану в Україні не дійде, тому що влада країни не підтримує військовий шлях вирішення конфліктів, а лише політико-дипломатичний.

Говорячи про можливе запровадження воєнного стану в деяких регіонах України через обстріл, Стефанчук повторив тезу про відсутність президентського указу, тому "говорити тут нема про що".

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков 21 лютого говорив про високий рівень загрози від Росії. За його словами, українське командування прогнозує всі сценарії розвитку подій, зокрема, загострення на Донбасі.

Американський телеканал CNN із посиланням на розвідку США 21 лютого повідомив про 75% російських регулярних військ, які розгорнулися на кордоні з Україною. За 60 км від українського кордону, за інформацією розвідки, дислокували 120 батальйонних тактичних груп зі 160 наявних у РФ.