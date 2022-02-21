"Привели титушек, есть следы крови": в горсовете Ровно подрались депутаты (видео)

Врач Ровенской городской больницы Роман Коваль ударил стулом депутата ВО "Свобода" Юрия Осипчука. Всего в драке участвовало 20 человек. Городской голова Александр Третяк пробовал успокоить присутствующих, чтобы "не было как в парламенте".

В Ровненском горсовете на внеочередном заседании 21 февраля в сессионном зале подрались депутаты. Об этом пишет местное издание "Рівне вечірнє".

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Потасовка началась в момент выступления местного активиста, врача Ровенской городской больницы Романа Коваля. Он выступал в защиту главврача горбольницы Евгения Кучерука, которого хотят уволить с работы.

[ + – ] Драка в горсовете Ровно

Коваль обвинил представителей ВО "Свобода", что именно они хотят замены Кучерука. На трибуну выбежали "свободовцы" — Юрий Осипчук и Владимир Валявко и началась толкотня, которая переросла в драку.

Правоохранители разнимали депутатов, а городской голова Александр Третяк пробовал успокоить присутствующих, чтобы "не было как в парламенте".

[ + – ] Драка в горсовете Ровно

Коваль ударил стулом депутата Осипчука, всего в драке участвовало 20 человек, сообщило "РадиоТрек".

После потасовки правоохранители задержали одного человека, также приехала скорая помощь. В сессионном зале были заметны следы крови.

[ + – ] Врачи скорой помощи на месте драки

Пресс-секретарь полиции Ровно Светлана Карачун в комментарии "Суспільному" заявила, что драку остановили правоохранители, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Сессию в итоге перенесли на 22 февраля.

В зал горсовета Ровно "завели титушек"

Валявко в комментарии "Суспільному" заявил, что "определенные лица привели в зал титушек".

"Мы собрались, чтобы поддержать территориальную оборону… Когда с трибуны идет кривое слово о "Свободе", что мы не защищаем национальные интересы, являемся предателями – извините, такого никогда не будет и всегда будет такая реакция. Я думаю, что мы достойно ответили", – сказал депутат.

[ + – ] Коваль обвинял в драке представителей "Свободы"

Врач горбольницы Коваль добавил, что представители "Свободы" не хотели, чтобы он раскрыл "схемы зарабатывания денег через назначения главных врачей".

"Мы встречались с Осипчуком, с ним разговаривали. Я говорил, что вопрос нашей больницы достаточно непростой, это – полуторатысячный коллектив. Но, насколько понимаю, ребята не хотели, чтобы я все это рассказал. Какая провокация, в чем провокация? Выйти на сцену, чтобы не дать мне сказать", – прокомментировал он инцидент.

По словам городского головы Третяка, определенные политсилы устроили в горсовете цирк.

"Это не столь блокировка вопроса терробороны, сколько политическая бестолковость местных политиканов, которые слишком много занимались политикой на местном уровне" – отметил Коваль.

Фокус ранее писал о драке 18 февраля в прямом эфире между главредом издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и нардепом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Бутусов набросился на политика после его слов о том, что в Украине "разговаривают на украинском, венгерском и на русском языках".

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